(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Жжем у моря погоды — Экономика уже поглотила отложенный спрос и ждет, что будет дальше — Быстрое восстановление экономики в июле 2020 года после эпидемических ограничений экономической активности в марте-мае, возможно, себя уже исчерпало: Банк России зафиксировал в последнюю неделю месяца ухудшение ситуации с оперативными платежами во многих отраслях.

— К "Новому величию" подошли с новой меркой — Сроки фигурантам дела об экстремизме разошлись от семи лет колонии до четырех условно — От четырех лет условно до семи лет колонии — такое наказание определил Люблинский суд Москвы семерым фигурантам дела об экстремистском сообществе "Новое величие".

— ФОТ такие льготы — Строительным компаниям ищут деньги на зарплаты — Законодатели и эксперты задумались, как помочь застройщикам сохранить персонал в кризис. Сенаторы предлагают освободить на два года компании отрасли от страховых выплат с фонда оплаты труда (ФОТ), а Центр стратегических разработок — объявить на полгода каникулы по уплате налога на прибыль

— Цены на мясо колбасит — У производителей дорожает сырье — На российском мясном рынке намечается новый конфликт между поставщиками сырья и переработчиками. Крупные производители колбас зафиксировали с начала июля "ничем не аргументированный" рост стоимости на свинину и мясо птицы на 26–32%.

— Рынок труда приступил к реабилитации — Показатели занятости в июле стабилизировались — К началу августа ситуация на российском рынке труда стабилизировалась — мониторинг Минтруда фиксирует превышение числа нанятых над числом уволенных, а также сокращение доли работников, находящихся в вынужденном простое и в отпусках за свой счет.

— Все бедные регионы бедны по-своему — Применение индивидуальных программ их развития придется расширять — Работа совместного мониторинга экономической ситуации в РФ ИЭП имени Гайдара и РАНХиГС, посвященная состоянию региональных экономик, фиксирует рост дифференциации их реакций на "коронакризис". На конец мая в России оставалось несколько регионов, в которых они даже улучшались.

— Торговля в минус — Глобальный экспорт в 2020 году упадет на 12% — Объем глобальной торговли в этом году сократится на 12%, однако это не сильно повлияет на привычные дисбалансы в оборотах между странами — их суммарный объем в сравнении с 2019 годом может снизиться лишь на 0,3% мирового ВВП.

— Избирком все ходы запишет — На муниципальных довыборах в Москве будет применен электронный реестр избирателей — Довыборы муниципальных депутатов в Марьино и Бабушкинском округе Москвы 13 сентября станут экспериментальной площадкой для применения новой системы пресечения двойного голосования — электронного реестра данных избирателей.

— И натовцы его терзали, и "вагнеровцы" — Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел у России и Запада общие интересы — В Белоруссии за несколько дней до выборов сложилась уникальная ситуация, при которой Россия и страны Запада оказались "по одну линию фронта". Во всяком случае, такой вариант считает реалистичным белорусский президент Александр Лукашенко.

— Поддельный Путин и русский медведь — Госдепартамент США выпустил доклад о пяти столпах российской пропаганды — Центр глобального взаимодействия американского Госдепартамента досконально изучил российскую пропагандистскую машину и опубликовал доклад о методах информационного воздействия Москвы.

— "Любое подозрение насчет неэффективности использования средств должно вызывать у нас тревогу" — Президент ОКР Станислав Поздняков о ситуации с РУСАДА и других актуальных проблемах в российском спорте — В ближайшее время ОКР как учредителю РУСАДА предстоит рассмотреть рекомендацию наблюдательного совета антидопинговой структуры об увольнении ее генерального директора Юрия Гануса.

— Белорусский бензин подождет до октября — Запрет на импорт топлива в РФ не успеют снять досрочно — Правительство, скорее всего, не успеет до октября снять мораторий на зарубежные поставки топлива, который был введен с июня для защиты внутреннего рынка. Как стало известно "Ъ", против досрочного снятия ограничений выступает Минфин.

— За связью присмотрят по ситуации — Для отрасли планируют центр мониторинга устойчивости — Минкомсвязь хочет создать ситуационный центр для мониторинга участников рынка, который будет получать информацию об авариях и контролировать исполнение госконтрактов. На это предлагается перераспределить 175 миллионов рублей.

— Воссоединение с машинами осложнилось — Из-под крымских лизингополучателей уезжают украинские автомобили — Более 10 тысяч автовладельцев, купивших автомобили в лизинг еще до перехода Крыма к России, рискуют потерять их. Лизингодатели, которые выступают формальными собственниками автомобилей, остались на Украине, в РФ долги перед ними не признаются, то есть, по сути, машины должны были перейти в собственность крымчан.

— "Ростех" возвращает себе порт Вера — Корпорация хочет отсудить 16,7% проекта у наследников Дмитрия Босова — "Ростех" и его партнеры, владеющие долей в 50% в порту Вера, через суд требуют от собственника второй половины порта — "Востокугля", принадлежащего наследникам Дмитрия Босова — передать им долю в 16,7%. Они настаивают, что соответствующий коллопцион вступает в силу в случае смены контроля в "Востокугле".

— Украина набивает хранилища газом — Самые крупные в Европе ПХГ возвращаются к проектной загрузке — Рухнувшее из-за коронавируса потребление газа в Европе и сверхнизкие цены на сырье подарили новую жизнь украинским газовым хранилищам. В этом году к началу сезона отбора в украинских ПХГ будет более 26 миллиардов кубометров — это самый высокий уровень с 2008 года.

— На НПФ падут мотивированные подозрения — ЦБ будет детально оценивать сделки с акциями — Регулятор успокаивает НПФ, что при выявлении подозрительности их сделки с акциями будет подходить к каждой из них индивидуально, учитывая множество показателей, в том числе аналитическое обоснование о целесообразности сделки.

— С рублем не торгуются — Клиенты брокеров и управляющих предпочли валютные инструменты — В первом полугодии резко изменились приоритеты клиентов брокерских компаний: в портфелях почти вдвое выросла доля иностранных бумаг, тогда как вложения в рублевые инструменты заметно снизились. Такая стратегия позволила инвесторам защититься от снижения российского фондового рынка и обесценения рубля.

— С "Яндекса" спросят за ответы — Онлайн-сервисы пожаловались на поисковик — Онлайн-сервисы ivi, Avito, ЦИАН, "Профи.ру", "Туту.ру" и другие пожаловались на "Яндекс" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Претензии вызвал специальный виджет "Яндекса" в поисковой выдаче, который уводит пользователя на сервисы компании.

— Грузы уходят в небо — Доставку дронами протестируют на Томской области — В Томской области предлагается провести эксперимент по доставке грузов дронами. Из-за законодательных ограничений пока тестируются решения по доставке грузов весом до 6 килограмм, но законопроект о "регуляторных песочницах" должен позволить поднимать вес до 500 килограмм.

— "Моспромстрой" съезжает из офиса — Компания Михаила Гуцериева продает штаб-квартиру в Москве — Принадлежащий семье Михаила Гуцериева "Моспромстрой" продолжает избавляться от активов. Компания ведет переговоры о продаже штаб-квартиры на Малой Дмитровке площадью 6,5 тысяч квадратных метров, потенциальным покупателем которой может стать девелопер элитных клубных домов Vesper.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Валютную выручку разрешат не возвращать в Россию — ЦБ предлагает отменить обязательную репатриацию экспортной выручки — Банк России готов к дальнейшей либерализации валютного законодательства. Регулятор предлагает поэтапно отменить репатриацию экспортной выручки в иностранной валюте и снять ограничения на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.

— "Аэрофлот" хочет продать государству и инвесторам акций на 140 млрд рублей — Сейчас капитализация национального перевозчика составляет всего 90 млрд рублей — Совет директоров "Аэрофлота" предложил акционерам увеличить уставный капитал авиакомпании на 1,7 млрд акций, сообщила пресс-служба компании. Сейчас уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 1,1 млрд акций.

— Коммунистам отказали в регистрации на губернаторских выборах в пяти регионах — Власть боится протестных настроений, бенефициарами которых может стать КПРФ, считают эксперты — В пяти регионах – на Камчатке, в Коми, Севастополе, Еврейской автономной области и Ленинградской области – кандидатов от КПРФ не допустили к губернаторским выборам.

— Разрыв в пользу Джо Байдена в предвыборной гонке в США немного сократился — Но делать из этого выводы об укреплении позиций Дональда Трампа рано — За прошедшую неделю разрыв между рейтингами одобрения фактического кандидата в президенты от демократической партии США Джо Байдена и действующего президента, республиканца Дональда Трампа сократился.

— Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке — Люди пополнили свои брокерские счета на 1,5 трлн руб. с начала года — За первое полугодие россияне внесли на брокерские счета более 1,5 трлн руб., тогда как за весь 2019 год приток составил 1,6 трлн руб. Такие данные приводит НАУФОР в своем исследовании "Активность граждан на фондовом рынке в первой половине 2020 года".

— Переводы денег на карты за границу резко выросли — В период пандемии увеличились объемы трансграничных переводов по картам россиян — Во II квартале 2020 года в России резко увеличился объем международных денежных переводов с карты на карту (с2с), причем возросли как исходящий, так и входящий трафики. Об этом говорят данные международных платежных систем и крупных российских банков.

— Девелопер складов "Ориентир" вложит 300 миллионов рублей в мультсериал по книге Роя — Героев "Супер Мяу" компания планирует использовать при строительстве собственного парка развлечений — Компания "Рой интертеймент" привлекла более 300 миллионов рублей от девелоперской компании "Ориентир": эти средства пойдут на запуск нового мультсериала по одноименной книге писателя Олега Роя "Супер Мяу".

— На рынке доставки продуктовых наборов сменился лидер — Компанию Grow Food потеснила Performance Group — Первое место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов продуктовых наборов по итогам первого полугодия 2020 г., по данным агентства Infoline, заняла Performance Group: ее оборот за этот период составил 1,45 млрд руб.

— В Россию начали проникать смартфоны с поддержкой 5G — Хотя услуги пятого поколения пока недоступны массовому пользователю — В июне 2020 года в России было продано более 20 000 смартфонов с поддержкой 5G на сумму 1,2 млрд руб., подсчитали аналитики розничной сети МТС. В общих продажах смартфонов такие устройства заняли 3% рынка в денежном выражении и около 1% – в натуральном.

— Apple уступила первое место на рынке смартфонов в Китае — Жители страны поддерживают отечественного производителя, который к тому же умеет работать в сетях 5G —Доля пользователей iPhone в Китае сократилась в июне 2020 год на 1,9% до 21,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила 4 августа South China Morning Post со ссылкой на китайское исследовательское агентство QuestMobile.

— Российский авторынок показал в июле рекордный рост с начала года — Продажи выросли на 6,8% — Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в июле выросли на 6,8% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года до 141 900 шт., отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ответственный пост — Зачем главы регионов уходят в социальные сети — По мнению экспертов, даже после отмены самоизоляции общение губернаторов с избирателями будет все активнее переходить в Сеть. На носу выборы. Подмечено: руководители регионов все чаще устраивают пресс-конференции для блогеров.

— Импорт и его заместители — Россия увеличила экспорт продуктов в полтора раза — За шесть лет эмбарго Россия научилась производить качественные продукты, полностью обеспечила себя основным продовольствием, сократила импорт продуктов на треть и увеличила экспорт своей продукции АПК в полтора раза.

— Возвести "квадрат" — Владимир Путин обсудил меры поддержки спроса на жилье — Спрос на жилье начал восстанавливаться после резкого спада на фоне пандемии. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, по итогам года в России выдадут 1,2-1,3 миллионов ипотечных кредитов.

— Десантники споют и спляшут — "Спасская башня" пройдет в намеченные сроки, с 28 августа по 6 сентября. Но из-за пандемии иностранных оркестров на ней не будет — Номер XIII (военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в 13-й по счету раз) — это просто число, сразу предупредили организаторы вчерашней пресс-конференции.

— Займутся грамматикой — В России создана правительственная комиссия по русскому языку — Правительственная комиссия по русскому языку займется формированием целостной политики для его сохранения и развития как в России, так и в остальном мире.

— Реактивная сила — Авиаперевозки восстанавливаются быстрее ожиданий — Трафик в российских аэропортах в июле заметно превзошел ожидания. Пассажиропоток снизился всего на 45% (к тому же месяцу прошлого года) вместо прогнозировавшихся 65%, сообщили в Международной ассоциации аэропортов.

— "Ярсы" на марше — Сергей Шойгу проверил боеготовность дивизии РВСН — Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал в четверг Тейковское соединение Ракетных войск стратегического назначения. Расположенная в Ивановской области, 54-я дивизия РВСН имеет на вооружении современные мобильные ядерные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами "Тополь-М" и "Ярс".

— И земля, и квартира — Военных владельцев недвижимости из жилищной очереди не исключат — "Российская газета" публикует документ, который давно ждали тысячи бывших и действующих военных, претендующих на получение квартиры или жилищной субсидии от родного ведомства.

— "Узи" из подполья — ФСБ провела новую операцию против торговцев оружием — ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провели уже вторую за неделю спецоперацию против нелегальных оружейников в пяти регионах страны. В Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской, Челябинской областях было задержано 25 злоумышленников.

— Высокий стиль — Жилых небоскребов в Москве становится все больше — В этом году в столице появится новый жилой небоскреб "Небо", а в 2024-м в "Москва-Сити" должны завершить строительство башни One Tower, самого высокого многоквартирного дома в Европе. "Растет и предложение, и спрос на такое жилье, — рассказала гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталия Кузнецова.

— Ехал дерзко — По делу Михаила Ефремова выступили все свидетели — В Пресненском суде Москвы в четверг закончился опрос свидетелей и началось исследование доказательств по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Так, во время процесса на большом экране были продемонстрированы записи момента аварии с камер видеонаблюдения и видео с телефонов очевидцев уже после нее.

— Увидят любую ракету — Минобороны запускает на орбиту новые спутники Единой космической системы — Стало известно, что Единая космическая система "Купол", созданная в интересах Минобороны России для контроля пусков баллистических ракет, доведена до минимального штатного состава.

— Опасный мост — Выясняются причины инцидента, в ходе которого пострадали 17 военных — На военных учениях на Дальнем Востоке 17 военнослужащих получили травмы. Военные следователи проводят проверку всех деталей этого происшествия. ЧП произошло во время проведения тактико-специальных учений войск материально-технического обеспечения в районе поселка имени Тельмана.

— И не говорите лучше — Соцсети лишают президента США связи с избирателями — В Америке больше не существует свободы слова. И это мнение не сторонних злопыхателей — об отсутствии свободы слова объявил президент Дональд Трамп. Но самое парадоксальное, что подавляюaщее большинство его соотечественников в пылу межпартийной и предвыборной борьбы отнеслись к этому факту равнодушно.

— Бургер по паспорту — Мексиканский штат запретил продавать несовершеннолетним фастфуд и сладкие напитки — В мексиканском штате Оахака запретили продавать сладкие напитки, фастфуд, конфеты и чрезмерно калорийные снеки лицам до 18 лет. Таким образом местные власти решили бороться с лишним весом населения.

— Взрыв был неизбежен — Трагедия в Бейруте — объяснение может оказаться простым — В центре внимания мировых СМИ остается взрыв в морском порту Бейрута. Размышлений о том, что привело к подрыву, как уже ясно, селитры, немало. Есть и конспирологические. Однако все может крыться в обычной человеческой безалаберности и грубом нарушении техники безопасности.

— "Корона" тянет на дно — Экономике США пророчат мрачное будущее — Экономика США еще долгое время не сможет оправиться от того мощного удара, который нанесла ей пандемия коронавируса. К мрачным прогнозам, которые озвучивают все больше аналитиков, присоединились специалисты американской фабрики мысли Stratfor.

— На своих двоих — Академик Баграт Алекян: Нужно создавать центры помощи больным с критической ишемией ног — Что каждый из нас должен знать о своих ногах? Как помочь пациенту без сложной операции? Об этом корреспондент "РГ" беседует с академиком Алекяном, главным внештатным специалистом Минздрава РФ по рентгенэндоваскулярной хирургии.

— Малышка на ладони — Проведена уникальная операция новорожденному ребенку — Впервые в России пришлось оперировать младенца весом 600 граммов. Малышка умещалась на ладони врача. В Челябинской областной детской клинической больнице рассказали, что девочка появилась на свет на сроке 28 недель с экстремально малым весом.

— Йогурт по заказу — Помощником врачей может стать организм пациента — Ученые Института экспериментальной медицины проводят клинические испытания новой методики лечения — с помощью персональных пробиотиков ("аутобиотиков"), приготовленных из микроорганизмов самого пациента. Это еще один шаг к системе персонифицированной медицины.

— Поймать вовремя — Онкобольным помогут амбулаторно — На базе межрайонной больницы в городе Костомукше открыли первый в Карелии центр амбулаторной онкологической помощи. Потребность в нем большая, потому что в республике сохраняются высокие показатели заболеваемости и смертности, связанные с онкологическими патологиями.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Урвать Пхукет — Таиланд готовится принять туристов из России — Россия и Таиланд заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного сообщения. Обсуждение ведётся по линии авиационных властей двух стран. Об этом заявил официальный представитель посольства РФ в Таиланде Владимир Ким.

— Только осень жди — Новый КоАП вряд ли вступит в силу с 1 января — Сроки вступления в силу новой редакции КоАП и его процессуальной части могут быть сдвинуты на полгода или год. Об этом сообщили источники в Госдуме, информацию подтвердили в комитете по госстроительству, заявив о некачественной проработке документа Минюстом.

— Тост за COVID-19 — Какая диета поможет инфицированным — Употребление красного вина, арахиса, фисташек и ягод с тёмной кожурой может облегчить протекание COVID-19. К такому мнению пришли учёные, проанализировав влияние содержащегося в перечисленных продуктах антиоксиданта ресвератрола на особый фермент ACE2, присутствующий в тканях лёгких и пищеварительной системы.

— Кто ходит в гости в карантин — Власти признали неэффективность проверок бизнеса — Впервом полугодии 2020 года контрольно-надзорные органы проверяли бизнес в два раза реже. Об этом говорится в отчёте Минэкономразвития. Представители предпринимательского сообщества отметили: снижение количества проверок связано не столько со смягчением политики контрольных органов, сколько с карантином и мораторием на инспекции.

— Боли не менее — Жители Бейрута вышли расчищать город от завалов — В Бейруте 6 августа прошли первые похороны жертв взрывов в порту. Всего зарегистрировано свыше 140 погибших и более 5 тыс. раненых, эти цифры продолжают расти. Как минимум 250 тыс. человек остались без крыши над головой.

— Чёрное золото пустыни — Как раздел нефти привёл к столкновениям в Сирии — Столкновения, начавшиеся на северо-востоке Сирии, могут вновь привести регион к дестабилизации. Так эксперты оценивают возможные последствия конфликта между курдами и арабами на территории Заевфратья, которые контролируют проамериканские "Сирийские демократические силы" (СДС).

— Меньше, да быстрее — Бизнес нашёл способ снизить цены на малоэтажки — Процесс ввода в эксплуатацию мало-этажного жилья предложили сократить вдвое. С инициативой в Минстрой обратилась "Деловая Россия". С копией письма ознакомились "Известия". Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате.

— Судные дни — В бундестаге не верят в успех жалобы экологов на СП–2 — Запрос на то, чтобы оспорить разрешение на эксплуатацию "Северного потока-2" (СП-2), суд может рассматривать несколько месяцев. Об этом рассказали в германской экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH), которая подала соответствующее обращение.

— Полис временно недоступен — Малый бизнес отказывается от ДМС — Добровольное медицинское страхование (ДМС) стало недоступным для многих сотрудников малого и среднего бизнеса. А на таких предприятиях трудятся более 15 миллионов человек. Компании массово отказываются от этой услуги во время пандемии, рассказали представители крупнейших страховщиков.

— IT на всех парах — Как CovidTech разгонит цифровизацию экономики — Технологическая сфера получит существенную поддержку в условиях новой реальности. Она доказала свою эффективность в период коронакризиса, говорится в исследовании Агентства стратегических инициатив (АСИ) и НИУ ВШЭ.

— Нервный TikTok — Заблокирует ли Дональд Трамп китайский сервис — До реальной блокировки TikTok в США дело не дойдёт, считают опрошенные эксперты. Для Дональда Трампа настраивать против себя 100 млн пользователей приложения — это практически вся молодёжь страны — в преддверии президентских выборов выглядит не очень разумным шагом.

— Личность не установлена — Что выяснилось на суде по делу Михаила Ефремова — Михаил Ефремов в роли мистера Хайда, перепалки адвокатов и неожиданные видеокадры — второе судебное заседание по делу о ДТП с участием актёра длилось почти весь день. Защита Ефремова явно пыталась доказать, что курьер Сергей Захаров погиб по вине свидетелей происшествия, которые перевернули автомобиль с пострадавшим и тем самым усугубили его травмы.

— Уезд милосердия: губернаторам поручили создать центры помощи бездомным — Социальная адаптация поможет снизить преступность и эпидемиологические риски — Главам регионов рекомендовали создавать и расширять центры помощи бездомным, которые займутся возвращением этих людей в общество, поиском для них жилья и работы.