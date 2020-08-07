ПЕКИН, 7 августа. (Dow Jones). Экспорт Китая в июле продемонстрировал более сильный, чем ожидалось, рост, так как постепенное снятие связанных с Covid-19 ограничений в Европе и США подстегнули мировой спрос.

Экспорт из Китая в июле в долларовом выражении вырос на 7,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,5% в июне. Об этом свидетельствуют данные, представленные в пятницу таможенным управлением Китая. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали рост экспорта на 1,0%.

Импорт в долларовом выражении в июле сократился на 1,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,7% в июне. Экономисты ожидали рост на 1,0%.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в июле составило 62,33 млрд долларов США после положительного сальдо 42,42 млрд долларов в июне. Экономисты прогнозировали, что положительное сальдо составит 42,50 млрд долларов.

— Авторы singaporeeditors@dowjones.com; Grace Zhu; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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