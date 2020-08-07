МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 5 августа вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 60 миллионов долларов против оттока в 30 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 60 миллионов долларов против оттока в 30 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.