МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 241, до 877 135, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 241 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1421 (27,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком АО.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 877 135 случаев. Темп прироста составляет 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве — 686, Свердловской области — 180, Подмосковье — 158, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 686, 2. Свердловская область — 180, 3. Московская область — 158", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев зафиксировано в Северной Осетии — семь, Еврейской автономной области — три, Чукотском автономном округе — два.

а сутки в РФ после COVID-19 выписаны 7235 человек, за все время — 683 592.

За сутки в России умерли 119 человек с коронавирусом, за все время — 14 725.