МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Последние исследования проб воды в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов перед первой линией бонов почти в 11 раз, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

"По результатам последних исследований зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед первым рубежом боновых заграждений в 10,9 раза, в устье реки Амбарная — в 1,1 раза", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение минувших суток специалисты собрали еще 24 кубометра топливно-водяной смеси, всего с начала работ после аварии на ТЭЦ-3 — 34 175 кубических метров. К работам на месте ЧС привлечены 300 человек и 73 единицы техники.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.