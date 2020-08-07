ВАРШАВА, 7 авг — ПРАЙМ. Польша намерена продлить запрет воздушного сообщения с 45 странами, в том числе с Россией, из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство РАР со ссылкой на проект постановления правительства.

"Правительство намерено до 25 августа продлить запрет на международное авиасообщение в связи с эпидемией коронавируса. В список вошли 45 стран, среди которых США, Россия, Израиль, Сингапур, Люксембург, Босния и Герцеговина, Черногория, Бразилия, Оман, Молдавия", — говорится в сообщении.

В настоящее время действует постановление Совета министров от 28 июля. Срок его действия заканчивается 11 августа. При этом с рядом стран ЕС, а также с Украиной авиасообщение Польша восстановила.