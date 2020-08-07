МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Число разводов в России в июне 2020 года выросло по сравнению с маем более чем в два раза, браков — в 4 раза, свидетельствуют данные Росстата.

По данным статистического ведомства, июне в России было зарегистрировано 45 801 разводов, в мае их было 19 048. Таким образом, за месяц число разводов выросло на 26 753.

Число браков в июне выросло по сравнению с предыдущим месяцем в 4 раза — 68 408 против 15 074, зарегистрированных в мае.

В целом по итогам первого полугодия, по данным Росстата, в России произошло снижение и числа браков (на 25% в годовом выражении), и разводов (25,7% год к году).

В начале апреля на фоне ситуации с коронавирусом Минюст сообщил о планах отложить заключение браков и регистрацию разводов до 1 июня. Как отмечалось, в исключительных случаях, если перенос невозможен, церемония должна проводиться без посторонних. В частности, в Москве в апреле-мае и первой половине июня регистрация брака проходила в ЗАГСах только в неторжественной обстановке без присутствия гостей и фотографов. С улучшением эпидемиологической ситуации, с 23 июня, столичные отделы ЗАГС возобновили проведение торжественных церемоний заключения брака, а с 13 июля вернулись к обычному режиму работы: граждане могут получить услуги при личном обращении без предварительной записи.