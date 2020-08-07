БРЮССЕЛЬ, 7 авг — ПРАЙМ. Совет ЕС вновь сократил список третьих стран, с которыми государствам-членам рекомендовано открыть внешние границы, следует из опубликованного в четверг заявления Совета. Из списка оказалось исключено Марокко.

"Основываясь на критериях и условиях, изложенных в рекомендациях, начиная с 8 августа государствам-членам следует постепенно снимать ограничения на внешних границах с резидентами следующих третьих стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ", — говорится в документе.

В прошлый раз список ЕС, в котором первоначально значились 15 стран, пересматривался 30 июля, тогда из него исключили Алжир.

В соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, списки должны обновляться регулярно, примерно каждые две недели.

Обновление списка произошло на фоне роста случаев COVID-19 в ряде европейских стран, которые были вынуждены вновь ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. Изначально страны ЕС договорились открывать границы только с теми государствами, в которых сложилась схожая или лучшая эпидемиологическая ситуация.

Критериями, на основании совокупности которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.