ЛОНДОН, 7 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Великобритания и Япония планируют до конца августа заключить предварительное торговое соглашение, сообщила министр по международной торговле Великобритании Лиз Трасс по итогу встречи с министром иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

"Позитивные переговоры с @moteging (Тосимицу Мотэги) по торговой сделке. Достигнут консенсус по основным элементам сделки, включая амбициозные положения в области цифровых технологий, базе данных и финансовых услуг, которые значительно выходят за рамки соглашения между ЕС и Японией. Общая цель — достичь формального принципиального соглашения к концу августа", — написала Трасс в Twitter.

Глава МИД Японии на этой неделе совершил официальный визит в Великобританию, в ходе которого он также встретился с главой британского МИД Домиником Раабом.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период. В настоящее время Британия ведет переговоры с ЕС о торговой сделке, а также с другими странами о двусторонних торговых отношениях.