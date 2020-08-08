ВАШИНГТОН, 8 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп отказался дальше торговаться с демократами о "триллионе долларов" на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса и пригрозил "пойти другим путем".

"(Спикер палаты представителей Нэнси) Пелоси и (лидер демократов в сенате Чак) Шумер хотят лишь получить деньги на спасение городов и штатов, которые так плохо управляются демократами. Это не имеет отношения к китайскому вирусу! Они хотят триллион долларов. Без процентов. Мы пойдем другим путем!" — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Конгресс незадолго до запланированных летних каникул ведет переговоры с администрацией Трампа о новом пакете поддержки экономики. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.

Очередной раунд переговоров состоялся за закрытыми дверями в пятницу. В ходе торга демократы предложили снизить свои требования с 3,4 триллиона долларов почти на один триллион долларов, если республиканцы в свою очередь "добавят" один триллион к своему проекту. Взаимные уступки, надеялись демократы, позволят быстрее прийти к консенсусу и принять пакет мер стоимостью от 2 до 2,4 триллиона долларов. Республиканцы, как сообщили по итогам переговоров Пелоси и Шумер, ответили категоричным отказом.