ЛОНДОН, 8 авг /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Граждане России стали реже покупать недвижимость в Великобритании из-за ужесточения законодательства и антироссийских санкций, однако не ушли с рынка, рассматривая его в качестве объекта инвестиций. О том, как изменилось поведение россиян после введения законодательного требования объяснять происхождение капитала, РИА Новости рассказали консультанты британского рынка недвижимости.

В Великобритании в 2018 году вступил в силу закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO), согласно которому власти получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов. Если владелец не может предоставить данные, то на его собственность и банковские счета может быть наложен арест. К гражданам России в Британии особое отношение — в докладе комитета по разведке британского парламента, опубликованного в июле, российских олигархов и бизнесменов, скупивших недвижимость в Лондоне, обвинили в незаконном отмывании денег и лоббировании государственных интересов России. Все это привело к сокращению числа российских покупателей на дорогостоящем британском рынке.

Как рассказали РИА Новости опрошенные эксперты, россияне действительно стали меньше покупать дома и квартиры в Соединенном Королевстве после вступления в силу закона UWO.

"У правительства Великобритании есть список стран, которые относятся к повышенной категории риска по отмыванию денег, и Россия входит в этот список. Если потенциальный покупатель является гражданином РФ, то его имя пробивается в базе, чтобы проверить, есть ли он в "черном списке" или в "потенциальной зоне риска". К последней, как правило, относятся чиновники и приближенные к ним, то есть семья и близкие родственники", — рассказал о процессе проверки покупателей из РФ частный консультант по продаже недвижимости в Лондоне Фил.

"При оформлении сделки агентства (недвижимости) запрашивают стандартные документы, выписки с банковских счетов. Если источник происхождения капитала вызывает подозрение, могут запросить, откуда пришли эти деньги, и налоговое подтверждение этому", — добавил собеседник агентства.

Однако не только закон о происхождении капитала сыграл роль в снижении количества покупателей из России. В 2014 году на российском спросе отразились санкции и сильное ослабление рубля, отметил директор по России и СНГ британской консалтинговой компании Astons Игорь Немцов. "Тогда сыграли роль три фактора: события, связанные с Крымом, обвал рубля и рост цены британской инвесторской визы – с одного до двух миллионов фунтов стерлингов. Многие из тех, кто мог бы инвестировать в Британию, отдают предпочтение Кипру, где, покупая недвижимость стоимостью от двух миллионов евро, можно получить паспорт гражданина ЕС", — пояснил эксперт.

"Да, мы видим некоторый отток российских клиентов на Кипр, но в Великобритании они все равно есть, так как в связи с Brexit появилась возможность входа в этот рынок по хорошей цене. Цены стали более доступны в этом году и это достаточно хорошая инвестиция. Все ожидают отскока. Также мы видим, что часть клиентов пользуется гражданством Кипра при покупке", — добавил Немцов.

По его словам, закон UWO исполняется не только в отношении россиян, происхождение средств требуют у всех. "Я бы не сказал, что британские власти борются именно с россиянами, ведь в последние годы здесь засилье китайских покупателей, которые скупают порой целые улицы в качестве инвестиций, и не живут в купленных домах", — отметил он.

Однако негативное отношение к россиянам все же ощущается, говорит Фил. "Русских прижимают, стало сложно заводить деньги даже из Европы, так как много проверок и на каждом этапе могут заморозить средства просто из-за того, что есть связь с Россией. Такие трудности появились после Крыма, а потом после истории с отравлением Скрипалей. Выросло число сделок по продаже россиянами британской недвижимости", — заключил консультант.