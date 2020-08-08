ВАШИНГТОН, 8 авг /ПРАЙМ/. Трамп пообещал продлить выплаты пособий по безработице до конца года, даже если не удастся достичь компромисса с демократами.

"Если демократы продолжат держать в заложниках пакет стимуляционных мер …, я воспользуюсь своим президентским правом дать американцам помощь, которая им нужна", — сказал Трамп на пресс-конференции в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, местные телеканалы ведут прямую трансляцию.

Президент заявил, что соответствующий указ может быть подписан "до конца недели": "юристы работают над ним".

Он отметил, что намерен продлить до конца года выплаты по безработице, запретить выселение за невыплату аренды и простить выплаты по кредитам на высшее образование.

Трамп сообщил, что его администрация продолжает работать с демократами над соглашением по пакету стимуляционных мер.

Ранее в пятницу прошел очередной раунд переговоров демократов с республиканцами о пакете экономической помощи в связи с коронавирусом. Стороны не могут договориться об объеме стимулирования. Демократы по итогам переговоров заявили, что администрация отказалась идти на предложенный ими компромисс, предполагающий выделение от 2 до 2,4 триллиона долларов на поддержку экономики на фоне пандемии коронавируса. Трамп в свою очередь заявил, что демократы не заботятся о вирусе, и пригрозил, что он пойдет "другим путем".