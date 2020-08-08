МОСКВА, 8 авг /ПРАЙМ/. Траты россиян на отели в июле по сравнению с июнем подскочили почти втрое, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оказались ниже на 32%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Эксперты изучили июльские данные по тратам в отелях, включая бронирование проживания, предоплату, дополнительные услуги, и сравнили полученные результаты с показателями за июнь и аналогичный период прошлого года.

"Продажи российских гостиниц в денежном выражении в июле взлетели почти в три раза (на 196%) по сравнению с июнем 2020 года, но оказались ниже уровня прошлого года на 32%", — подсчитали аналитики.

Средний чек покупки в гостиницах, включая предоплату, в июле составил 3728 рублей, на 60% превысив показатель июня, но отстав на 5% от уровня июля 2019 года.

Регионами-лидерами, где был сосредоточен основной объем трат в гостиницах, стали Краснодарский край, Санкт-Петербург, Севастополь и Крым, а также Москва, Московская область и Татарстан. В совокупности на эти регионы в июле пришлась половина объема покупок граждан в категории гостиничного бизнеса.