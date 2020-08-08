ЕРЕВАН, 8 авг /ПРАЙМ/. Экономическая активность в Армении в первом полугодии 2020 года снизилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщается на сайте статистического комитета страны.

По данным ведомства, спад за отчетный период зарегистрирован в сферах строительства (23,4%), торговли (11,1%), услуг (6,4%). На 1,5% и 1,7% соответственно выросли промышленность и сельское хозяйство.

"Внешнеторговый оборот в январе-июне 2020 года сократился на 10,7% до 3,13 миллиарда долларов. Экспорт уменьшился на 6,5%, составив порядка 1,1 миллиарда долларов, импорт — на 12,9% до 2,02 миллиарда долларов.

Показатель экономической активности представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года.