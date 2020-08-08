МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 5212, до 882 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 212 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1334 (25,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 882 347 случаев заболевания. Тем прироста составляет 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 691, Свердловской области — 178, Подмосковье — 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 691, 2. Свердловская область — 178, 3. Московская область — 161", — говорится в сообщении.



Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Ненецком автономном округе и Севастополе — по три, Чукотском автономном округе — один.

За сутки в РФ после COVID-19 выписаны 6615 человек, за все время — 690 207.

За сутки в России умерли 129 человек с COVID-19, за все время — 14 854.