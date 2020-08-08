ВАШИНГТОН, 8 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указы о поддержке экономики в период пандемии коронавируса в обход конгресса, с которым он не смог договориться.

"Мы скоро подпишем законы, которые более-менее охватят всю эту ситуацию", — сказал Трамп на пресс-конференции. Исполнительные указы президента в действительности законами не являются, имея более ограниченное применение. Президент, в отличие от конгресса, не может выделять средства на какие-либо цели, за исключением ограниченного перераспределения уже выделенных конгрессом средств бюджета.

Трамп обвинил демократов в том, что они отказались провести в конгрессе соответствующие законопроекты.

"Демократы отказались это сделать, они хотят переговоров. В действительности демократы хотят денег на помощь для штатов, которыми управляют демократические губернаторы и мэры, а они ими плохо управляли на протяжении многих лет", — сказал Трамп.

Белый дом и оппозиционные демократы в конгрессе ведут переговоры о новом пакете поддержки экономики вдобавок к уже примерно трем триллионам долларов, которые ранее выделил конгресс. Камнем преткновения является вопрос дополнительных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые действовали с весны до 1 августа. Республиканцы и демократы не могут договориться о том, в каком объеме продлевать помощь.