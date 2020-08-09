МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Строительной отрасли России сегодня, как и в прежние годы, нужны инженеры, сварщики, прорабы, монтажники, геодезисты и другие "консервативные" специальности, но перспективы развития строительства в большой степени связаны с цифровыми технологиями, поэтому потребность в связанных с этой сферой кадрах будет ежегодно расти, рассказали эксперты РИА Недвижимость в преддверии Дня строителя, отмечаемого во второе воскресенье августа.

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин неоднократно отмечал, что строительство обеспечивает рабочими местами 5,5 миллиона человек, а также стимулирует смежные отросли. По его мнению, именно качественное и динамичное развитие строительного комплекса во многом является залогом благополучия страны в целом.

В Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) рассказали, что сегодня основным и наиболее массовым для вуза направлением подготовки является "Строительство". Большой интерес у абитуриентов вызывают программы специалитета "Строительство уникальных зданий и сооружений" и "Наземные транспортно-технологические средства". Популярностью в бакалавриате МГСУ традиционно пользуются и направления подготовки "Архитектура", "Градостроительство", "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление", "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" и ряд других.

"По состоянию на 5 августа конкурс по числу поданных заявлений на бюджетные места по некоторым направлениям уже превышает 50 заявлений на место", — сообщил врио ректора МГСУ Павел Акимов.

По его мнению, перспективы развития отрасли в значительной степени связаны с цифровыми технологиями. "По самым разным экспертным оценкам, потребность в кадрах строительной сферы будет стремительно расти с каждым годом, причем даже в непростых экономических условиях. Рынку потребуются специалисты, способные находить инновационные инженерные решения, а также обладающие многогранными навыками и системным мышлением", — считает Акимов.

НУЖНЫЕ СТРОИТЕЛИ

В пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы Super Job рассказали, что чаще всего строительные компании сегодня ищут себе инженеров ПТО (производственно-технического отдела), инженеров-сметчиков, электрогазосварщиков, электромонтажников и геодезистов. Стабильно высоким спросом также пользуются машинисты, электрики и электромонтеры, диспетчеры сервисной службы, ведущие инженеры по эксплуатации зданий и сооружений, прорабы и монтажники систем вентиляции.

К топ-10 опубликованных свежих вакансий для строителей относятся и бетонщики, каменщики, сварщики, слесари-сантехники и специалисты по охране территорий, проинформировали в пресс-службе другого рекрутингового онлайн-ресурса Head Hunter. Там отметили, что сейчас в их базе опубликовано больше 64 тысяч вакансий, так или иначе связанных со строительством.

Средняя заработная плата в российской стройотрасли, по данным Head Hunter, составляет 60 тысяч рублей в месяц. В Москве – 72,5 тысячи рублей, Московской области – 60, Ленинградской — 55. Самый высокий уровень средней зарплаты аналитиками ресурса зафиксирован в Чукотском и Ненецком автономных округах (85 тысяч рублей), а самый низкий в Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (35 тысяч рублей).

У Super Job данные по средним зарплатным предложениям другие: по Москве — 85 тысяч рублей, Московской области — 78. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области средний уровень зарплат находится на уровне 74 и 71 тысяч рублей. Хорошие условия аналитики ресурса фиксируют в Архангельской области (72 тысячи), Омской области (68 тысяч), Новосибирской (68 тысяч), Нижегородской (64 тысячи) и Свердловской (64 тысяч) областях.