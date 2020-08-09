МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Компания Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok о возможном объединении с американским отделением приложения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник.

Однако Twitter рассматривается как маловероятный покупатель отделения TikTok, учитывая, что он намного меньше, чем ведущий переговоры с владельцем китайского приложения компанией ByteDance американский IT-гигант Microsoft. Точная стоимость сделки о покупке TikTok в США пока неизвестна, однако эксперты говорят о десятках миллиардов долларов, а по данным газеты, рыночная стоимость компании Twitter составляет примерно 29 миллиардов долларов, в то время как Microsoft оценивается в более чем 1,6 триллиона долларов.

Отмечается также, что в случае объединения компаний, Twitter придется измениться. Несмотря на то, что в американской социальной сети можно публиковать и видео, наиболее популярными там являются короткие текстовые сообщения, в то время как TikTok предназначен для создания 15-секундных видеороликов. Wall Street Journal пишет, что в случае заключения маловероятного соглашения, Twitter столкнется с серьезными трудностями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. После консультаций с Трампом Microsoft объявил о продолжении переговоров по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, планируя завершить их не позднее 15 сентября.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.