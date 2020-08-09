МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Россияне в первой половине 2020 года в среднем сэкономили 6% при оплате жилищно-коммунальных услуг благодаря теплой зиме и запрету взимать пени за просрочку, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики изучили данные по оплате россиянами услуг ЖКХ в мобильном приложении банка за первое полугодие и сравнили с показателями соответствующего периода прошлого года.

"Средний чек оплаты одной квитанции снизился на 6%. Средний чек одного платежа за ЖКУ в первом полугодии составил 3125 рублей, в то время как в аналогичном периоде 2019 года он был 3337 рублей", — подсчитали авторы исследования.

Подобное снижение средней суммы коммунальных платежей можно объяснить несколькими факторами, полагает директор по развитию банка Елена Петрова. В их числе — апрельский запрет начислять штрафы и пени за просрочку оплаты коммунальных услуг в связи с пандемией.

На статистике средних чеков за услуги ЖКХ сказалась и аномально теплая зима 2020 года, в результате которой температура в домашних батареях в большинстве регионов была ниже привычной нормы, отметила Петрова. В связи с этим россияне, которые платят за отопление по счетчику, могли сэкономить в этом сезоне.

"При оценке средних чеков за коммунальные услуги стоит учитывать и тот фактор, что немало россиян период изоляции, который выпал на обозреваемое первое полугодие, предпочли провести за городом, на даче – тем самым, сократив дома свои традиционные объемы потребления воды и электроэнергии", — пояснила Петрова.