ВАШИНГТОН, 9 авг /ПРАЙМ/. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковали односторонние меры президента Дональда Трампа по поддержке экономики в обход конгресса и призвали республиканцев к дальнейшим переговорам.

Трамп объявил в субботу пакет мер по поддержке экономики после того, как переговоры с демократами о новом пакете помощи зашли в тупик. Трамп предложил доплату к пособию по безработице в 400 долларов в неделю вместо 600-долларового пособия, действовавшего до 1 августа. Он также подписал указы о приостановке взыскания налога с зарплат, о моратории на выселение неплательщиков аренды и о дальнейших мерах поддержки людей, выплачивающих кредиты за образование.

В совместном заявлении Пелоси и Шумер назвали меры Трампа "непрактичными, слабыми и узкими". По их утверждению, Трамп не понимает серьезность ситуации.

"Демократы повторяют призыв к республиканцам вернуться за стол переговоров, пойти с нами на компромисс и работать вместе над немедленным оказанием помощи американскому народу. Люди умирают, время дорого", — заявили Пелоси и Шумер.

В США зарегистрировано уже более пяти миллионов случаев коронавируса, более 160 тысяч человек умерли. Конгресс уже выделил на поддержку экономики около трех триллионов долларов, но переговоры о дальнейших мерах между Белым домом и демократами успехом пока не увенчались.