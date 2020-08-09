МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5 189, до 887 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 189 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1382 (26,6%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добивался, что за время пандемии в стране зарегистрировано 887 536 случаев COVID. Темп прироста — 0,6%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве — 689, Свердловской области — 184, Санкт-Петербурге — 160, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 689, 2. Свердловская область — 184, 3. Санкт-Петербург — 160", — говорится в сообщении.



Наименьшее число новых случаев за сутки в Северной Осетии — шесть, в Еврейской автономной области — три, Чукотском автономном округе — два.

Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком АО.

После лечения COVID-19 в России за сутки выписаны 3 215 человек, за все время выздоровели 693 422.

За сутки в России умерли 77 человек с COVID-19, за все время — 14 931.