МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 5118 до 892 654, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5118 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1356 (26,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 892 654 случая (+0,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Наибольшее в России число новых случаев заражения COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве — 694, Свердловской области — 179 и Санкт-Петербурге — 157, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: Москва — 694, Свердловская область — 179, Санкт-Петербург — 157", — говорится в сообщении.

В конце списка Чечня и Севастополь — по пять случаев, ЕАО — три.

Прироста новых случаев COVID-19 за минувшие сутки не выявлено в Ненецком и Чукотском автономных округах.

За сутки после COVID-19 в России выписаны 3 259, всего выздоровели — 696 681.

Семьдесят человек с COVID-19 за сутки скончались в РФ, общее количество смертей — 15 001.