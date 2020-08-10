МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Этой осенью жители России могут столкнуться с более тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, пишет газета "Известия" со ссылкой на иммунолога, академика РАН, директора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна. Эпидемиолог не исключает второй волны коронавируса осенью

На вопрос издания о том, какой эффект может дать предрекаемое экспертами осеннее сочетание SARS-CoV-2 c другими вирусами (в частности, гриппом, парагриппом и ранее известными коронавирусами), иммунолог заявил, что пока научно обоснованного ответа на этот вопрос нет.

Пока ученым неизвестно, как будут сочетаться сезонные инфекции и новый COVID-19.

"К тому же глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались", — отметил он и добавил, что пока остается неясным и то, как перенесут инфекцию соблюдавшие ранее жесткий режим самоизоляции.

"Не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы", — сообщил Тотолян.

В то же время от считает, что в России вводить повсеместные ограничения — в масштабах всей страны — не потребуется. По его прогнозу, вспышки заболеваемости могут быть в отдельных населенных пунктах. В этих случаях он считает резонным вводить локальные ограничительные меры: где-то с закрытием школ и вузов.

Тотолян напомнил, что часть людей невосприимчивы к новому коронавирусу. Это выяснилось, рассказал иммунолог, в ходе обследования некоторых медиков, которые на протяжении нескольких месяцев работали в "красной зоне".

"Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются. Маркеры резистентности заслуживают внимательного изучения", — отметил он.