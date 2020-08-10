 

МОСКВА, 10 августа. — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (июль) 10,9%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 0,82 трлн йен
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (июнь) 1,177 трлн йен 0,11 трлн йен
4:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (июль) 1
11:30 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (июнь) -0,3% -1,2%
11:30 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июль) -28,1 тыс 250 тыс
11:30 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (июнь) -126 тыс -288тыс
11:30 GBP Великобритания — Уровень безработицы (июнь) 3,9% 4,2%
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (август) -80,9 -68,8
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (август) 59,3 58
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений ZEW (август) 59,6
15:00 USD США — Краткосрочная энергетическая перспектива /STEO (Short-Term Energy Outlook) от EIA — U.S. Energy Information Administration/
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июль) 211,7 тыс 200 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) -0,3% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль) -0,2% 0,3%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) 20,2%
предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ -21,2%
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,587 млн барр

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
~12:00 мск RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Юнипро — телеконференция менеджмента
RUB ГМК Норильский Никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB ГМК Норильский Никель — телеконференция менеджмента
18:05 мск RUB ВВП (квартальный) (г/г) (2кв2020) 1,6% -9% (прогноз)

 

 

 