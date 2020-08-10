ЛОНДОН, 10 авг — ПРАЙМ. Акционеры Petropavlovsk Plc (ГК "Петропавловск") на внеочередном собрании 10 августа поддержали прежних кандидатов в совет директоров, которые были избраны на годовом собрании 30 июня, и не поддержали кандидатуру основателя компании и бывшего генерального директора Павла Масловского, следует из сообщения компании.

Директора, которые были избраны на годовом собрании и на внеочередном собрании в понедельник, — это Максим Харин (представитель ЮГК), Джеймс Кэмерон-младший, Шарлотта Филипс, Катя Рэй.

Временный совет директоров, который включал Питера Хамбро, Алю Самохвалову (главный исполнительный директор), Анжелику Филлипс и Джонни Мартина Смита, ушел в полном составе.

Кандидатуры, предложенные Everest Alliance Ltd — Иван Кулаков и Пол Эдриан Бушелл,— не получили поддержки.

Также акционеры поддержали проведение независимой экспертизы сделок компании за последние три года.

Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk созрел после того, как основатель компании Павел Масловский и еще несколько членов совета директоров не были переизбраны на годовом собрании акционеров 30 июня. По мнению менеджмента компании, имел место сговор, — голосование было срежиссировано ЮГК и Николаем Люстигером, который в течение последних двух лет представлял объединенные интересы Everest и Slevin, контролирующих около 12% Petropavlovsk.

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области. В 2019 году компания добыла 12,8 тонны золота.