МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию кредиторам принудительно не выселять должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание, говорится в сообщении регулятора.

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание", — указал регулятор.

Кроме того, регулятор дал аналогичную рекомендацию и жилищным накопительным кооперативам по отношению к их членам, которые не исполнили свои обязательств по уплате взносов.

Также кредиторам рекомендовано в случае нарушения после 1 марта 2020 года заемщиком обязательств по договору из-за существенного снижения его дохода из-за коронавируса или подтверждением у него вируса до 31 декабря 2020 года не обращать взыскание на недвижимое имущество, являющееся обеспечением по требованиям.

Кроме того, ЦБ рекомендует банкам РФ до 31 декабря продолжать обслуживание клиентов, если срок действия паспорта истек с 1 февраля по 15 июля, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 31 декабря 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года", — сказано в сообщении.

Отдельно ЦБ рекомендует до 31 декабря 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физическим лицам только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.