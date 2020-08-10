МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Мессенджер Telegram ввел инструменты против цензуры для жителей Белоруссии, однако связь в стране все еще нестабильная из-за проблем с доступом в интернет, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Мы включили наши инструменты против цензуры в Белоруссии, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как интернет иногда в стране полностью отключается", — написал он в своем Twitter.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. В результате столкновений пострадали около сотни человек, некоторых из них госпитализировали. Задержали примерно 3 тысячи митингующих, возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против милиционеров. Фигурантам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Лукашенко назвал участвовавших в подавлении беспорядков силовиков настоящими патриотами. Он утверждает, что протестующими управляли из-за границы.

В понедельник акции протеста и задержания продолжились.