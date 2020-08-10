МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов провести клинические испытания вакцины от коронавируса на Филиппинах в августе, заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, комментируя выступление президента Филиппин Родриго Дутерте.

"Филиппины являются одной из важных стран-партнеров России по вакцине от коронавируса, РФПИ готов проводить клинические испытания на Филиппинах уже в августе", — заявил Дмитриев, которого цитирует фонд.

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что надеется на получение бесплатных российских вакцин против коронавируса, сообщил телеканал CNN Philippines. Кроме того, как сообщает телеканал, Дутерте заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, сколько вакцин против коронавируса будет поставлено на Филиппины и как будут проходить клинические испытания.

По сообщению филиппинского издания Inquirer, президент Филиппин выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину против COVID-19.

РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Они начались в Сеченовском университете 18 июня. В ходе исследования, в котором приняли участие 38 добровольцев, была подтверждена безопасность вакцины. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первая группа добровольцев была выписана 15 июля, вторая – 20 июля.