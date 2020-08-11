Трамп заявил, что хочет пригласить пригласить Путина на встречу G7
ВАШИНГТОН, 11 авг /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обязательно пригласит президента РФ Владимира Путина на встречу G7, которую американский лидер хочет провести после ноябрьских президентских выборов.
"Мы пригласили ряд лидеров на встречу. Я непременно пригласил бы его (Путина) на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения", — сказал Трамп журналистам.
"Но думаю, нам стоит провести встречу после выборов, думаю атмосфера будет лучше после выборов", — добавил президент.
Ранее президент Трамп заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Республику Корею. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
https://1prime.ru/News/20200811/831894605.html