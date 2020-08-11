МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Траты россиян на товары для ремонта и дачи в июле подскочили на 20% в годовом выражении, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Эксперты изучили данные по тратам россиян на товары для дачи, ремонта и строительно-хозяйственных нужд в первом полугодии и в июле, а затем сравнили полученные результаты с показателями за аналогичный период прошлого года.

"Средний чек покупки в этом сегменте в июле составил 3416 рублей, что на 7% ниже, чем во втором квартале 2020 года, но на 20% выше, чем в июле прошлого года", — подсчитали аналитики.

Выше всего средний чек покупки в июле был в Московской, Ленинградской, Иркутской областях, Ставропольском крае и Башкирии — более 5,5 тысяч рублей за одно посещение магазина. При этом объем покупок в денежном выражении на 13% обогнал прошлогодние уровни.

В топе покупок по объему продаж оказались сухие строительные смеси, древесные плиты и доски, напольные покрытия, лакокрасочные материалы, электроинструменты и садовый инвентарь. Кроме того, аналитики выяснили, что россияне активно пользовались доставкой при покупке этих товаров.