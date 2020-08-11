МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Мировой разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации и лингвистики ABBYY создал систему на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), распознающую с точностью до 98% сложные шрифты, например китайские иероглифы или арабскую вязь, независимо от особенностей почерка, сообщили РИА Новости в компании.

Патент на разработку "Распознавание текста с использованием искусственного интеллекта" был опубликован в июне 2019 года. Позднее он вошел в список Роспатента "100 лучших изобретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 года".

Как рассказали в компании, технология позволяет анализировать контекст слов и видеть определенный текст за индивидуальными особенностями почерка или печати на любом языке.

"По сравнению с классическим подходом к распознаванию текста многослойные сверточные нейронные сети, которые мы используем, существенно повышают точность и скорость распознавания текста, особенно в случаях арабских или иероглифических, а также нестандартных шрифтов", — пояснила заместитель директора по разработке технологий компании Татьяна Даниэлян.

Согласно оценкам ABBYY, с новой ИИ-технологией точность распознавания любого текста достигает как минимум 98%. При классическом подходе без ИИ-технологии и в быстром режиме точность распознавания иероглифов может быть ниже 90%.