ВАШИНГТОН, 11 авг /ПРАЙМ/. США намерены провести делистинг со своих бирж до конца 2021 года акций компаний, которые не соблюдают американские стандарты отчетности, заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"До конца следующего года… все они должны будут соответствовать одинаковому стандарту отчетности", — сказал Мнучин на брифинге в Белом доме.

Ранее сообщалось, что США могут запретить компаниям КНР котировать свои бумаги на американских биржах, если их отчетность не будет соответствовать стандартам. Администрация президента Дональда Трампа заявляет, что таким путем можно будет защитить американских инвесторов от потенциально недобросовестных фирм.