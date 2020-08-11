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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Леса России оценили втрое дороже нефти — Исследование BCG "Ошеломляющая ценность лесов и как их сберечь" обнаруживает текущую ценность мировых лесов на уровне $50–150 трлн, а российских — $4–17 трлн (28% текущей стоимости запасов нефти).

— Энергоэффективности обновили цель и средства — Минэкономики направило на рассмотрение коллег по правительству обновленный план повышения энергоэффективности, представив новую цель снижения энергоемкости ВВП к 2030 году — 35% от уровня 2017 года за счет современных технологий в энергетике, на транспорте и в ЖКХ.

— Слабый и еще слабее — Первые черты стабилизации на глобальных финансовых рынках уже отмечались в июле 2020 года: дешевеющий доллар и снижение рисков привели к возобновлению притока капиталов на формирующиеся рынки, и, исходя из логики июньского "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России, это может быть среднесрочным трендом.

— Кипр далеко не уплыл — Как сообщил в понедельник Минфин, российская сторона убедила переговорщиков Кипра изменить соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) в части увеличения налога на дивиденды и проценты до 15%.

— Прыгнуть выше рейтинга — Результаты "Единой России" на осенних выборах в законодательные собрания, скорее всего, окажутся хуже итогов 2015 года, и "жахнуть всех" единороссам будет труднее, чем в прошлом году.

— Александр Лукашенко зачищает свое будущее — В Минске 10 августа снова сошлись стенка на стенку несогласные с переизбранием Александра Лукашенко и преданные ему силовики.

— Гонконг гонит волну санкций — После принятия 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга ситуация в бывшей британской колонии стала главным раздражителем в отношениях Китая с США и их союзниками.

— Геологоразведка боем — После того как Турция объявила о начале геологоразведочных работ в спорном районе Средиземного моря, греческие вооруженные силы были приведены в состояние боевой готовности.

— Прокуратура и суд не сошлись в вопросе о 240 миллионах — Как стало известно "Ъ", замгенпрокурора Виктор Гринь направил в кассационный суд представление на приговор по громкому делу о хищении средств ОАО "МРСК Центра".

— Прокуратура и суд не сошлись в вопросе о 240 миллионах — Как стало известно "Ъ", замгенпрокурора Виктор Гринь направил в кассационный суд представление на приговор по громкому делу о хищении средств ОАО "МРСК Центра".

— Турция заполнила самолеты — Полеты в Турцию, которые с 1 августа стали для россиян основной возможностью отдохнуть за рубежом, пользуются высоким спросом — так, заполняемость рейсов "Аэрофлота" превышает 85%.

— Российскому углю некуда плыть — Российская угольная отрасль может столкнуться с самым серьезным за последние 20 лет кризисом из-за сжатия внешних рынков, считают аналитики PwC.

— Квоты нового урожая — Российские садоводы предложили главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву новые меры поддержки отрасли.

— Факторинг сдвинул точку роста — Крупные предприятия начали изменять договорные отношения с поставщиками, сдвигая оплату поставок на 2021 год.

— НПФ расширяют свой процент — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) хотят получить право взимать постоянную часть вознаграждения (management fee) не только по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), но и по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

— Petropavlovsk директоров не меняет — Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk — "Южуралзолото" Константина Струкова — смог удержать по итогам внеочередного собрания занятые в середине лета позиции в корпоративном конфликте.

— ЦБ перешел на продленку — Банк России решил сохранить до конца года ряд послаблений для граждан, бизнеса и банков, введенных до осени в связи с пандемией, а также ввести новые.

— Искусственный интеллект обрастает Росимуществом — Росимущество планирует создать системы искусственного интеллекта (ИИ), с помощью которых будет отвечать на запросы граждан, управлять госсобственностью и анализировать деятельность госкомпаний.

— "Почта России" готовится к взлету — "Почта России" вернулась к планам создания собственного авиаперевозчика.

— МТТ распутала провода — Некогда заметный участник рынка широкополосного интернета группа МТТ, среди совладельцев которой структуры экс-министра связи Леонида Реймана, продала последний актив в сегменте — регионального провайдера "МТТ Коннект".

— "Гранель" заедет на ярмарку — Девелоперская группа "Гранель" Ильшата Нигматуллина обсуждает со структурой "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Германа Хана А1 застройку рынка "Дубровка".

— В неустройчивом положении — В начале текущего кризиса застройщики жилья, пытаясь получить дополнительную господдержку, стремились попасть в перечень системообразующих компаний.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Налоговики наверстывают карантинный простой — Количество налоговых проверок в России после карантина выросло в четыре раза.

— Протесты в Белоруссии против Александра Лукашенко могут продолжиться — Днем 10 августа ЦИК Белоруссии сообщил результаты голосования на президентских выборах 9 августа по итогам подсчета 99% голосов.

— Россия признала избрание Лукашенко, но без энтузиазма — Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму третьим. В этот раз поздравление Путина было менее теплым, чем после предыдущей победы Лукашенко в октябре 2015 года.

— Роскомнадзор предлагает усилить защиту персональных данных — Руководитель Роскомнадзора Андрей Липов предложил создать новые способы противодействия распространению в сети персональных данных российских граждан.

— Россияне набрали кредитов как в прошлый кризис — В первые три месяца текущего года домашние хозяйства и нефинансовый сектор в России нарастили долги на рекордную сумму 6726 млрд рублей, сообщил Банк России.

— Количество самозанятых увеличилось на порядок — Количество самозанятых, которые официально работают на себя, по итогам первого полугодия выросло в 10,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Сбербанк и Мосбиржа сделали свой индекс недвижимости — Десятого августа 2020 года Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса московской жилой недвижимости под торговым кодом MREDC.

— Экспорт легковых автомобилей из России за первое полугодие 2020 года упал на 44% — В январе – июне 2020 года Россия продала за рубеж 30 600 легковых автомобилей (на $461 млн) и 5700 грузовиков (на $147,8 млн), следует из данных Федеральной таможенной службы.

— Росстат хочет использовать искусственный интеллект для расчета инфляции — Федеральная служба государственной статистики предлагает использовать искусственный интеллект (ИИ) для расчета инфляции – это следует из ее обращения в Минкомсвязи.

— Hyundai выделяет производство электромобилей в отдельный бренд Ioniq — Как заявляет руководство Hyundai, компания ставит своей целью к 2025 году продавать 1 млн автомобилей с электродвигателем в год и занять 10% рынка.

— Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничить — Экспорт подсолнечника из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) снова могут ограничить: эта инициатива производителей масла сейчас обсуждается в Минсельхозе, рассказали "Ведомостям" два сотрудника компаний-переработчиков.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Классная работа — Министр просвещения Сергей Кравцов — о том, что ждет все российские школы в новом учебном году.

— Офисные маневры — На рынке труда осенью будет преобладать новый формат занятости — офисно-удаленный, а часть профессий вообще могут уйти в удаленный доступ навсегда, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Принимаем внутрь — Уже через 11 дней россияне смогут выбрать тур по России и после покупки получить обратно часть его стоимости.

— Травля под статьей — Важный законопроект о борьбе с преследованием в Сети подготовлен в Госдуме.

— Не отгулял, пиши пропало — Судебная коллегия по гражданским делам пересмотрела итоги одного спора, где столкнулись интересы работодателя и его сотрудницы, которая накопила отпуска за несколько лет, а увольняясь, потребовала за них компенсацию.

— Настройки поиска — Владимир Путин обсудил с главой Роскомнадзора меры по защите данных россиян в интернете.

— Антивирусное продолжение — Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО до конца года принимать дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.

— Голос в пользу Союза — Отдав более 80 процентов голосов за Александра Лукашенко, белорусы проголосовали за продолжение интеграции с Россией.

— Вопрос бревном — До 1 сентября минпромторг должен представить в правительство предложения по созданию дорог, необходимых для заготовки древесины в труднодоступных местах, а также по стимулированию перехода на биотопливо котельных, работающих на мазуте.

— Остров взят взаимовыгодно — Кипр согласился увеличить ставки налога на доходы из России до 15% в отношении дивидендов и процентов, сообщил минфин РФ.

— Вирус удвоит стаж — Один рабочий день медицинского персонала, лечащего пациентов с коронавирусом или подозрением на него, будет засчитываться в трудовой стаж за два.

— Больше лучше меньше — Росстат опубликовал доклад "Информация о социально-экономическом положении России" за январь-июнь 2020 г.

— Шар над Эльбрусом — Российская экспедиция запустила уникальный стратосферный зонд.

— Цены дали плюс — Экспорт сырой нефти из России в июне в денежном исчислении вырос на 43,2 процента по сравнению с маем этого года — до 5,2 млрд долларов, следует из последних данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

— "Я поднял бойца" — В Тверской области открыт первый в России учебный лагерь поисковиков.

— Работа без ограничений — В числе новых мер поддержки занятости инвалидов предлагается удвоить количество квотированных рабочих мест, сохранить индексацию пенсий работающим инвалидам, создать единую платформу, объединяющую работодателей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, заменить систему квот в образовательных учреждениях на сертификаты.

— Химический десант — На промышленную площадку в Усолье-Сибирском, что в 77 километрах от Иркутска, прибыл сводный отряд Минобороны РФ.

— Вклады потянуло на биржу — Ставки по вкладам — а сейчас лучшие предложения крупнейших банков достигают только 4,6% — близки к своему нижнему пределу.

— Точно в яблочко — Федеральная антимонопольная служба России признала, что Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений.

— Где ветер, там и огонь — На Дальнем Востоке растет активность циклонов.

— Песок сквозь пальцы — Производство сахара в России может снизиться на четверть.

— Кто в мире хозяин — Соединенные Штаты на фоне пандемии ради продвижения своих интересов готовы удушить страны Европы. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в большом интервью, которое вышло в РИА Новости.

— Экспертизу заказывали?— Более 100 судебно-экспертных организаций вошли в первый всероссийский отраслевой рейтинг, подготовленный Судебно-экспертной палатой Российской Федерации.

— Ночь после выборов — Радикальная белорусская оппозиция не признала итоги голосования.

— Взрыв добил кабинет — Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства страны в полном составе.

— Дорого, богато — Израильская ювелирная фирма создаст самую дорогую медицинскую маску в мире, по стоимости соперничающую с самыми роскошными автомобилями, — за нее покупатель выложит полтора миллиона долларов.

— Глава МИД Германии приедет в Москву — Во вторник в Москву прибывает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это будет первая поездка в Россию топ-дипломата одной из ведущих стран ЕС с начала пандемии.

— Ажаны сигналят SOS — Во Франции резко возрос уровень насилия в отношении полицейских.

— Собачья презумпция — Хозяйка собаки заплатила за загрызенных козу и козленка.

— Телефон на крыше — Роспотребнадзор сделал принципиально важное напоминание: у жильцов есть право "вето" на установку на крышах базовых станций сотовой связи.

— Наказание или лечение — Бутырский суд Москвы начал рассматривать в закрытом режиме дело младшей из сестер Хачатурян, Марии.

— Вода – пулей — Тридцать дней понадобилось двум батальонам, чтобы проложить более 800 километров труб, которые обеспечат треть суточной потребности Симферополя в питьевой воде.

— Собянин: До конца 2021 года в Москве построят пять футбольных стадионов — Новый спорткомплекс с подогреваемым футбольным полем открылся сегодня на северо- востоке столицы в районе Северное Медведково.

— Мимо МИДа — На портале москвастобой.рф появились новые веломаршруты — их помогли разработать представители проекта "За вело!" и департамента транспорта.

— Море, солнце и друзья… — Во Всероссийском центре "Орленок" в понедельник началась последняя летняя девятая смена, на которую приехали 2475 школьников из десяти российских регионов.

— Брошь за половицей — В саратовском "доме Деникина" обнаружен клад.

— Тайны Каботажной гавани — В понедельник Санкт-Петербурге в рамках реставрации кронштадтских фортов "Император Петр I", "Кроншлот" и "Император Александр I" стартовал второй этап подводных археологических исследований.

— Гора идей — В Ставропольском крае сегодня дан старт XI Северо-Кавказскому молодежному форуму "Машук-2020".

— Ответит за ветерана — Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального.

— Пломбир с градусами — Четыре новых сорта мороженого на основе вина впервые появилось на Кубани.

— Час Speak — Двенадцатого августа завершается общественное обсуждение проекта приказа минпросвещения, который может отменить обязательный ЕГЭ-2022 по иностранному языку.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Тест на переменность: как в Белоруссии прошел второй день протестов — Первые два дня после выборов президента республики ознаменовались стычками протестующих с силовиками и массовыми вбросами информации самого разного характера. А также — задержаниями российских журналистов.

— "Экономические потери Абхазии из-за пандемии весьма значительны" — Президент республики Аслан Бжания — о повторном закрытии границ, экономических потерях от коронавируса и отношениях с Грузией.

— Бейрут и делают: что изменит уход правительства страны в отставку — Взрыв в порту активизировал внутренние проблемы и попытки иностранных игроков изменить расклад сил в республике.

— "Эта оппозиция отличается от той, что была несколько лет назад" — Наблюдатель от Госдумы на выборах в Белоруссии Павел Шперов — о запросе граждан республики на перемены, участниках протестов и отказах в допуске на участки.

— Закон и непорядок: вопрос о выдаче авиакомпаниями ваучеров дошел до кабмина — Правительство попросили организовать проверку авиакомпаний, которые выдают ваучеры на билеты, проданные после 1 мая, что противоречит постановлению правительства № 991.

— Банкир в COVID не верит: финансовый сектор не даст льгот переболевшим — Переболевшие COVID-19 граждане, которым нужны деньги на лечение или реабилитацию, не смогут рассчитывать на ускоренный возврат срочных вкладов и страховых премий без потери доходности.

— Сквозное решение: кабмин отказался продлевать безналоговый вывод дивидендов — Ранее Минфин предложил ввести трехлетний переходный период для перечисления средств за границу без налогов при условии, что деньги вернутся в РФ в течение полугода. В соответствии с поручением президента, ставки на вывод дивидендов должны составить 15%.

— Пособие на вырост: в Минтруде обсуждают изменение размера выплат на детей — Предполагается, что сумма выплат вырастет с 5,5 тысяч рублей в среднем по стране до 11–12 тысяч рублей в месяц.

— Налоговый зачет: имущественный сбор для многодетных предложили снизить — В России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития.

— Море не волнуется: в турецких отелях россиян встретили дезинфекцией — Турецкие курорты встретили россиян с оркестром — 10 августа жители нашей страны отправились сюда догонять уходящее лето. Отдых в этом году не позволяет забыть о пандемии коронавируса: маски и перчатки приходится использовать повсюду, а чемоданы и обувь путешественников дезинфицируют при заселении в гостиницы.

— С клещами вытянешь: переносчики вируса SFTS обитают в России — Вид клещей, которые являются переносчиками выявленной в Китае новой вирусной инфекции SFTS, обитает в России и распространен на Дальнем Востоке.

— Стрелка на COVID-19: умные часы выявят коронавирус — Ускоренный пульс и увеличение времени сна характерны для 85% пациентов с коронавирусом, что позволяет использовать эти показатели для раннего определения COVID-19 с помощью умных часов и фитнес-браслетов.

— "Сухие" — в море: истребители Су-30СМ ожидает серьёзная модернизация — Многофункциональные боевые машины оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами.