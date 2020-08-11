МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Суточный прирост COVID-19 в РФ составил 4 945 человек, всего зарегистрировано 897 599 случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 945 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 403 (28,4%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 897 599 случаев заболевания. Темп прироста — 0,6%.

Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 694, Свердловской области — 168, Санкт-Петербурге — 157, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва — 694, 2. Свердловская область — 168, 3. Санкт-Петербург — 157", — говорится в сообщении.

За сутки в России 6 494 человека выписаны после COVID-19,число выздоровевших превысило 700 тысяч (703 175).

За сутки в РФ умерли 130 человек с COVID-19, за все время — 15 131.