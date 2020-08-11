МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам, обновив максимумы за несколько месяцев и преодолев 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1300 — по РТС.

Позитивный внешний фон поддерживал рост стоимости российских активов.

Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,51%, до 3005,63 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,21%, до 1296,01 пункта, при этом в течение торговой сессии индексы обновили максимумы с февраля и июня соответственно, поднявшись до 3012,58 и 1301,19 пункта.

РОСТ НА ВНЕШНЕМ ПОЗИТИВЕ

Российский фондовый рынок оперся во вторник на позитивный внешний фон. Основные западноевропейские биржевые фондовые индексы выросли сегодня на 1,7-2,4%, американские фондовые индексы повышаются вечером на 0,1-1%.

Кроме тог, нефтяные котировки растут вечером на 0,5%, до 45,2 доллара за баррель сорта Brent. Участники торгов отыгрывают признаки замедления распространения коронавируса в США. В частности, число заразившихся COVID-19 в стране за сутки впервые за месяц упало ниже 50 тысяч.

Открытие экономик, снижения темпов прироста новых случаев коронавируса, а также прогресс в исследованиях вакцины от него дают инвесторам надежду на постепенное восстановление мировой экономики.

РЕГИСТРАЦИЯ ВАКЦИНЫ ОПРЕДЕЛИЛА ЛИДЕРОВ

В числе лидеров роста цены оказались сегодня акции АФК "Система" (+6,9%) на новостях о планах массового производства вакцины от коронавируса на заводе "Биннофарм", входящем в АФК.

Акции "Обуви России" (+9,6%), отыгрывали сегодня планы компании привлечь 2,8 миллиарда рублей путем допэмиссии 28,264 миллиона акций при текущей цене 37,8 рубля.

Также подорожали бумаги "Татнефти" (+4,7% "обычка" и +4,5% "префы"), Сбербанка (+3,6%), НЛМК (+2,9%), "Мосбиржи" (+2,8%), "Газпрома" (+2,1%).

Упали в рамках коррекции акции золотопроизводителей — "Селигдара" (-10,6%), Petropavlovsk (-7,9%), Polymetal (-4,8%), "Полюса" (-3,2%) – на фоне падения стоимости золота на 4,1%, ниже психологически значимой отметки 2000 долларов за унцию.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Текущий повышательный импульс пока не представляется устойчивым: число заболевших коронавирусом в мире превысило 20 миллионов, а опасения срыва подписания торгового соглашения между США и Китаем по-прежнему сохраняются, рассуждает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"В такой ситуации даже небольшого негатива достаточно для частичной фиксации прибыли инвесторами. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в середине недели сформируется в пределах 2970-3020 пунктов", — оценил он.

Импульс, заданный рынку громкими заявлениями о вакцинах от коронавируса, может развиться утром в среду, в свою очередь считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Но есть также вероятность того, что игроки опережают события. Кампания вакцинации в любом случае займет не один месяц, и прогнозы по росту ВВП рано пересматривать. Тем не менее уже на следующей сессии мы можем наблюдать умеренный рост индекса Мосбиржи вглубь диапазона 2990-3030 пунктов", — добавил он.