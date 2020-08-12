МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Приложение TikTok собирало уникальные идентификаторы с миллионов мобильных устройств с операционной системой Android, что позволяло сервису отслеживать пользователей, находившихся в сети, утверждает газета Wall Street Journal.

По данным газеты, приложение уклонялось от соблюдения соглашения о защите личной информации в устройствах с Android, чтобы собирать так называемые MAC-адреса. Сообщается, что приложение собирало их более года и прекратило эту практику лишь в ноябре.

MAC-адреса в основном используются в рекламных целях, пишет издание.

По данным WSJ, действия TikTok нарушали политику Google, регулирующую отслеживания пользователей приложениями.

"Текущая версия TikTok не собирает MAC-адреса", — приводит газета заявление представителя приложения.

В Google, которая владеет Android, сообщили, что намерены проверить информацию газеты, при этом отказались прокомментировать данные о возможностях приложений собирать MAC-адреса.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем сервиса — ByteDance. Аналогичный указ был принят в отношении китайской соцсети WeChat, принадлежащей корпорации Tencent.

В TikTok сообщили, что шокированы подписанием указа, который был издан без соблюдения процессуальных норм. По заявлению TikTok, компания около года пыталась договориться с правительством США, однако в ответ столкнулась с тем, что администрация США не обращала внимания на факты, диктовала свои условия соглашения, не соблюдала стандартные юридические процедуры и пыталась влезть в переговоры между представителями частного бизнеса.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.