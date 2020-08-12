(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Единственно верное снижение — Предварительная оценка падения ВВП во втором квартале 2020 года — 8,5% в годовом выражении, сообщил Росстат. Она оказалась заметно лучше как официальных прогнозов, так и прогнозов аналитиков. Этой оценке не хватает данных о малом бизнесе — их появление может заставить статистиков заметно ухудшить уже первую оценку динамики ВВП во втором квартале.

— Да не такой уж и малый — Экономические потрясения весны—лета 2020 года в малом и среднем предпринимательстве (МСП) привели к необычному эффекту: число МСП год к году сократилось на 4,2%, причем в последний месяц снижение даже ускорилось, но число работающих в этом секторе не только не уменьшилось, но и медленно увеличивается.

— Революции в белых браслетах не делаются — Белорусская оппозиция де-факто приступает к созданию правительства в изгнании, а также будет добиваться повторения на родине венесуэльского сценария — то есть признания мировым сообществом легитимным президентом Белоруссии Светланы Тихановской, а не Александра Лукашенко.

— Локомотивы тянут со списанием — Как стало известно “Ъ”, бизнес просит разрешить ему не списывать тысячи промышленных локомотивов, которые работают на путях предприятий. Сейчас, по техрегламенту Таможенного союза, компании должны либо списать старый локомотив, либо модернизировать его, что может обойтись минимум в 75 млрд руб на весь парк.

— Площадка-процентщица — Оценка одних и тех же залогов в разных ломбардах может различаться в несколько раз, выяснили аналитики. При этом до 40% закладываемых вещей не выкупаются заемщиками и в последующем реализуются. По закону "О ломбардах" при продаже невостребованной вещи ломбард обязан вернуть разницу между стоимостью продажи и обязательствами заемщику, но на практике это легко обходится.

— Россиянам доделали прививку — Первая в России и мире вакцина от коронавируса "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи официально зарегистрирована. Об этом объявил президент Владимир Путин, уточнив, что его дочь уже привилась ею.

— Госпрограммы теряют инвестиции — Общий спад экономики в связи с "коронакризисом" вынуждает ведомства пересматривать свои планы в рамках региональных государственных программ — так, Минэкономики предлагает снизить на этот год показатели программы развития Северного Кавказа в части инвестиционной активности и создания рабочих мест.

— Больного пролечили незаметно — По оценке Минздрава, в ходе эпидемии коронавируса российские медучреждения недополучили около 50 млрд руб из-за сокращения объемов плановой помощи населению. Ведомство предлагает компенсировать эту сумму клиникам за счет средств резервного фонда правительства.

— Киберзвуковое оружие — Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас прилетел в Россию, чтобы среди прочего поговорить с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о кибератаке на Бундестаг, которую в 2015 году якобы осуществили российские спецслужбы. Но в ответ он услышал встречные претензии: по подсчетам Москвы, за последние полтора года с территории Германии 75 раз пытались взломать объекты в России, прежде всего госучреждения.

— Распишитесь и не получите — Новые нормы избирательного законодательства, касающиеся сбора подписей, вызвали серьезные трудности у непарламентских партий. Наибольшие проблемы в ходе нынешней кампании возникли с требованием к избирателям лично вносить в подписные листы свои данные: не все граждане оказались готовы тратить на это свое время.

— Чиновникам Минкульта готовят Соловки — Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Его основными фигурантами являются бывший глава департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры Владимир Цветнов и его заместитель Павел Мосолов, а также три бизнесмена.

— Отсидеть за Анатолия Мотылева — Как стало известно “Ъ”, в Гагаринском райсуде Москвы прошли прения сторон по уголовному делу о хищении 700 млн руб из М-банка, принадлежавшего Анатолию Мотылеву. Сам банкир проживает в Лондоне, а для трех его предполагаемых сообщников гособвинение запросило практически максимальный срок — по девять лет колонии общего режима.

— Выбор между оружейным и ядерным — На этой неделе СБ ООН может рассмотреть американский проект резолюции о продлении "оружейного эмбарго" в отношении Ирана. Заранее известно, что в случае вынесения резолюции на голосование Россия и Китай наложат на нее вето. Однако Вашингтон это не смущает, у него уже готовы другие варианты давления на Тегеран.

— "Ростелеком" сыграет в города — "Ростелеком" хочет стать оператором нового проекта "Цифровой город", в рамках которого предлагает развивать интернет вещей для управления российскими муниципалитетами. По экспертным оценкам, проект такого масштаба стоит 80–100 млрд руб, средства могут быть выделены по статьям нацпроекта "Цифровая экономика".

— Пенсионеры окажут поддержку госкорпорациям — Расширенный портфель, через который ВЭБ РФ инвестирует средства "молчунов", стал в большей степени состоять из корпоративных облигаций. Их доля уже приближается к 40%, а с учетом погашения в ближайшие полтора года значительного объема государственных сберегательных бумаг может превысить половину портфеля. Причем смещение вложений будет идти в пользу долговых бумаг госкорпораций, в том числе в их "вечные" бонды, реализуя политику ВЭБа как института развития, полагают эксперты.

— "Эфко" вырастит котлеты — Рынок растительных аналогов мяса привлек крупные российские пищевые компании. Производитель майонеза "Слобода" ГК "Эфко" вложил 100 млн руб в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать, в том числе, с Beyond Meat.

— У форекса трещит оборона — Промсвязьбанк принял решение о ликвидации проекта "ПСБ-Форекс", не сумев продать актив. Это будет первый добровольный уход компании из этого сегмента российского рынка, и на нем останется всего три легальных форекс-дилера.

— "Росспиртпром" углубляет переработку — Некогда один из крупнейших производителей водки в стране государственный холдинг "Росспиртпром", специализирующийся в последнее время на выпуске спирта, неожиданно увеличил производство алкогольной продукции. В первом полугодии у холдинга на 77% вырос выпуск водки, что позволило ему войти в топ-20 игроков рынка.

— "Доступный интернет" загрузили на смартфоны — Первым участником проекта "Доступный интернет", в рамках которого предоставляется бесплатный доступ к списку социально значимых сайтов, среди сотовых операторов стал "СберМобайл", работающий на сети Tele2. Это может позволить оператору, который пока занимает не более 0,4% рынка, привлечь новую аудиторию, которую впоследствии можно будет монетизировать, считают эксперты.

— Офисы прогнули центр — Интерес рынка к гибким офисным пространствам продолжает расти: для развития своего нового проекта на острове Балчуг в центре Москвы подконтрольная O1 Properties сеть Space 1 арендовала 12 тыс. кв. м в бизнес-центре группы ЛСР экс-сенатора Андрея Молчанова.

— "Кто-то же должен за бесплатное платить" — Президент "ЭР-Телекома" Андрей Кузяев о доступном интернете и господдержке.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство повысит налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг — Президент разрешил правительству продолжать переговоры с другими странами о повышении налогов до 15% на дивиденды и проценты от российских компаний. Первые на очереди Швейцария и Гонконг. Этот вопрос обсуждался вчера на совещании президента Владимира Путина с правительством.

— Сколько хотят заработать на прививках от коронавируса — Россия получила временную регистрацию вакцины от коронавируса — Gam-COVID-Vac. Ее разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, а на рынок она выйдет под торговой маркой "Спутник V". Сначала доступ к прививкам получат представители группы риска (врачи, учителя, пожилые люди), а с октября – все желающие. Вакцинация будет осуществляться за счет бюджета. Планируется, что к декабрю этого года выпуск Gam-COVID-Vac достигнет 10 млн доз в месяц.

— Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская покинула Белоруссию — Кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская покинула страну и сейчас находится в Литве. Первым об этом на своей странице в Twitter сообщил 11 августа глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

— Система для сравнения цен при гособоронзаказе становится законом — В Госдуму 11 августа правительством были внесены поправки в закон о гособоронзаказе (ГОЗ), которые устанавливают нормы для работы информационно-аналитической системы (ИАС ГОЗ). Эта система для сопоставления цен на однородную продукцию при закупках по гособоронзаказу разрабатывается, как сообщается в пояснительной записке, согласно распоряжению правительства от июля 2019 г. и на ее создание на 2019–2020 гг. выделено 1,59 млрд руб.

— В Минске так и не нашли журналистов "Медузы" и Znak.com — Российские СМИ больше двух дней не могут найти своих журналистов, работавших в Минске. Утром 11 августа интернет-издание "Медуза" сообщило, что не может связаться с корреспондентом Максимом Солоповым, который был направлен в Белоруссию для освещения выборов президента этой страны. Позже о пропаже своего журналиста Никиты Телиженко, который также находился в Минске в командировке, сообщило еще одно интернет-издание – Znak.com.

— Российский ВВП упал меньше прогнозов — По предварительной оценке Росстата, объем валового внутреннего продукта (ВВП) во II квартале сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем прогнозировали эксперты. В Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. Банк России ожидал сокращения ВВП в апреле – мае на 9,5–10%.

— Заемщики стали дисциплинированнее — Персональный кредитный рейтинг среднего заемщика в июле 2020 г. вырос на 9 пунктов по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Наиболее высоким рейтингом обладают клиенты кредитных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

— Промышленники просят Борисова сдержать энерготарифы — Промышленники выступают против перевода предприятий с оплаты за фактический объем потребленного электричества на принцип "бери или плати". Это следует из письма от 6 августа "Сообщества потребителей энергии" (СПЭ, объединяет крупные промпредприятия) вице-премьеру Юрию Борисову (есть у "Ведомостей", подлинность подтвердили в организации).

— Porsche стала самой прибыльной автокомпанией Европы — По результатам первой половины 2020 г. только три европейских автопроизводителя показали прибыль. Из них один работает на масс-маркет: французская группа PSA объявила об операционной прибыли в 517 млн евро. Но операционная рентабельность непосредственно автомобильного бизнеса составила 3,7%. Зато итальянская Ferrari показала операционную прибыль в 243 млн евро (операционная рентабельность – 16,2%), а Porsche, подразделение группы Volkswagen, при заявленной операционной прибыли в 1,23 млрд евро показала операционную рентабельность в 10%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Россия запустила Спутник V — Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — она получила название "Спутник V". "Она формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки", — заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Приговор с шестью нолями — Верховный суд рекомендовал повысить суммы компенсаций морального вреда пострадавшим. Речь идет о требованиях, которые граждане предъявляют в связи с гибелью близких, травмами на производстве, некачественными товарами или незаконными увольнениями.

— Детское место — Перед началом учебного года в Госавтоинспекции дали рекомендации, как избежать всплеска аварийности. Так, наиболее безопасным местом для установки детского кресла в автомобиле является среднее место на заднем сиденье.

— Вокзал ожидания — В России провели опрос, в ходе которого выяснились плюсы и минусы железнодорожных вокзалов. Так, организация их внутреннего пространства вызывает больше всего нареканий у пассажиров. А больше всего людям нравятся привокзальные площади.

— Срочно требуются — Временные вакансии для тех, кто остался без работы или находится под угрозой сокращения, появятся в 79 регионах России. В Минтруде уточнили, что размер зарплаты — предмет договора между работником и нанимателем, однако она не может быть ниже МРОТ.

— Не пустили террористов — За полтора года в Россию не пустили более 820 мигрантов, причастных к терроризму и экстремизму. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, нельзя допустить использования миграционного потока международными террористическими организациями.

— 500 миллионов доз — Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V", интерес к ней уже проявляют многие страны. "Мы не сомневаемся в ее безопасности и эффективности", — констатировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— Вирус взял свое — ВВП России во втором квартале, на который пришелся пик карантинных мер, снизился на 8,5%. Потери экономики оказались меньше ожиданий, "дно кризиса" помогли пройти господдержка строительства и потребительского спроса.

— Остров взят взаимовыгодно — Дивиденды и процентные доходы, которые переводятся из России в Кипр, с 2021 года будут облагаться налогом по ставке 15%. Дополнительные поступления от обложения этих выплат, по оценке Минфина, составят 130-150 млрд рублей ежегодно.

— Подлодки у причала — Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал на Камчатке, как строится новейшая база, где должны нести службу атомные подводные лодки проектов "Ясень-М" и "Борей-А". Кроме того, он проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19.

— Там, где медом намазано — Подготовлены поправки в законопроект о пчеловодстве с мерами господдержки, которых у отрасли не было никогда. Речь, в частности, идет о возможности создания особых зон в регионах, где пчеловодство будет отнесено к ведущим подотраслям.

— Тренер сдался — Фитнес-клубы за время карантина потеряли более 17% спортивных объектов, большая часть из которых пришлась на небольшие студии. Кроме того, они недосчитались минимум четверти сотрудников, рассказали "РГ" игроки рынка.

— Семейный доход — Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума, могут получить в 2021 году прибавку к детскому пособию. Минтруд готовит проект, дифференцирующий размер пособия на детей.

— Рост на фоне кризиса — По итогам первого полугодия 2020 года объем поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж вырос на 11,8 процента по сравнению с январем-июнем 2019 года, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Увеличение российского экспорта произошло в один из самых сложных периодов для мирового рынка газа, когда проблемы есть со сбытом даже более дешевого трубопроводного газа, а европейские и азиатские покупатели, например, массово отказывались от СПГ из США.

— Антивирусное продолжение — Банк России продлил до 31 декабря 2020 года часть регуляторных послаблений, введенных с началом пандемии на период до 30 сентября, и предложил банкам и МФО до конца года принимать дополнительные меры по поддержке заемщиков, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.

— Вернуть зарплату — Благодаря вмешательству прокуроров за полгода в России была погашена задолженность по зарплате более чем на 11 млрд рублей и защищены права на оплату труда свыше 240 тысяч граждан. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

— Впала в кому — Следователи приступили к выяснению обстоятельств, при которых Валентина Легкоступова получила травму головы. Певица все еще не пришла в себя после операции. Сейчас показания дает ее муж Юрий Фирсов.

— Готов к ночным полетам — На Дальнем Востоке состоялся первый полет новейшего модернизированного вертолета Ка-52. В нем реализованы самые передовые технические решения.

— Из зала суда — в палату — Четвертый день процесса по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова закончился, так, по сути, и не начавшись.

— Авианосцы не прошли — Задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника в ходе учений отработали военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота.

— О газе и границах — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел во вторник переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом, который впервые посетил Москву с начала пандемии. Стороны обсудили реализацию проекта "Северный поток-2" и диалог в сфере кибербезопасности.

— Пули свистят у порога — Неизвестный открыл стрельбу у Белого дома вскоре после того, как там начался брифинг Дональда Трампа. Охрана сразу же вывела президента США в Овальный кабинет. Нападавшего обезвредили, но он получил травму и был доставлен в больницу.

— "Не хочу крови и насилия" — Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится в Литве. Представитель пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что "примерно в 3 часа 30 минут Тихановская была оформлена в пункте пропуска "Котловка" на выезд из республики". По его словам, женщина "предъявила документы, оформилась абсолютно свободно, никаких действий к ней не совершалось".

— C протянутой рукой — На Апеннинах разразился колоссальный скандал: в разгар пандемии пятеро депутатов подавали официальные заявки на получение "экстренных выплат" в размере 600 евро, предназначенных для пострадавших от экономических последствий коронавируса. Имена парламентариев, решившихся на столь низкий шаг при зарплате 12 тысяч евро в месяц, на данный момент не разглашаются.

— Нескучный бюрократ — В разгар борьбы с коронавирусом немецкие социал-демократы выдвинули своего кандидата на пост канцлера, который должен смениться по итогам выборов в бундестаг осенью 2021 года. За кресло поборется нынешний министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц.

— И целого мэра мало — Торец узла водозаборных сооружений на набережной Краснотурьинска украсила "Зефирная ночь". К появлению граффити приложил руку глава города Александр Устинов, три года по выходным посещающий местную изостудию.

— Нырнуть в поле — Первый в России передвижной бассейн появился в Ростовской области. Теперь там, где для этого нет условий, дети могут бесплатно обучиться плаванию. Площадь бассейна 60 квадратных метров, учиться в нем могут до 15 ребят одновременно.

— Порыбачим?— Начался капремонт прудов, прерванный из-за коронавируса. Времени до зимы осталось немного, поэтому вместо запланированных 30 водоемов почистят и благоустроят только четыре.

— Ваш номер — Столичные медики, которые занимаются лечением больных коронавирусом, смогут и дальше жить в отелях неподалеку от своих клиник. Такое решение принято вчера на заседании президиума правительства Москвы.

— Телеэкраны просят огня — Коронавирус подпортил жизнь крупным фестивалям. "Московские сезоны" не выходят в свет уже полгода, вот и команда международного фестиваля фейерверков "Ростех" объявила о смене формата: пиротехнический праздник впервые пройдет онлайн.

— Дотянуться до небес — В парке "Сокольники" открылось новое колесо обозрения. Высотой оно 35 метров, или примерно с 12-этажный дом. С него открывается живописный вид на парк и московские высотки с Останкинской башней. Колесо — один из самых популярных и безопасных аттракционов, причем это не последнее в городе.

— Читай, город! — Во вторник в столице стартовала ежегодная акция "Списанные книги". На этот раз 169 библиотек раздадут более 162 тысяч книг. Получить в дар томик классика можно абсолютно бесплатно из ближайшей читальни в течение трех дней.

— Острова фиджи — Москва постепенно переходит на офисы нового формата phygital. В них у сотрудников нет четкой привязки к своему рабочему месту, а за счет цифровых технологий экономится до 10 тонн бумаги в год. Одним из первых по такому стандарту начал работать офис Альфа-Банка на Маросейке, где посетителей прямо у входа распознает биометрическая стойка.

— Жизнь не удалась — На Дальнем Востоке сейчас полным ходом идет не только путина, но и охота на браконьеров. Причем "черным рыбакам" грозит не столько задержание, сколько возмещение ущерба от вылова водных ресурсов — в 2019 году оно значительно увеличилось.

— Год еще ждать — Знаменитая Преображенская церковь на острове Кижи в августе не откроется. Все торжественные мероприятия перенесли на 2021 год. Главная причина — противоэпидемические ограничения на территории Карелии. Именно они и не разрешают массовых скоплений людей.

— Бонус к стипендии — В Калининградской области начала действовать новая региональная выплата при рождении первого ребенка — 300 тысяч рублей. Ее могут теперь получить учащиеся как гособразовательных учреждений, так и коммерческих вузов и колледжей. Главное, чтобы частная организация имела свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности.

— Глухой услышит — На язык жестов перевели юридический словарь в Свердловской области. Разделы в нем посвящены пенсионному обеспечению и трудовым льготам, особенностям медико-социальной экспертизы, финансовой безопасности, сделкам с недвижимостью, правам и обязанностям потребителей коммунальных услуг и даже участию глухих в уголовном процессе.

— Огонь идет на Запад — Чукотка больше не горит. Вчера пресс-служба Минприроды сообщила, что все лесные пожары в регионе потушены. Эту же информацию подтвердили и в пресс-службе Рослесхоза. По их данным, на Чукотке потушено два самых больших лесных пожара в России на площади более 60 тысяч гектаров.

— От вируса подальше — Сочинские отели внедрили систему раздельного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты и установили специальные антибактериальные контейнеры. Что в условиях пандемии особенно актуально для общественных мест.

— Для московских выпускников стартуют стажировки в учреждениях соцсферы — В столице начался отбор выпускников вузов и колледжей на трехмесячную стажировку в комплексе социального развития. В ходе нее молодые специалисты смогут не только получить опыт, но и найти работу.

— Интеллект растет в цене — Рынок искусственного интеллекта в 2020 году вырастет более чем на 12%, прогнозируют специалисты. Несмотря на коронавирус, инвестиции бизнеса в этот сегмент продолжают увеличиваться. Одна из причин подобного интереса — успешное внедрение ИИ в различные отрасли.

— Железный шеф — В Москве появился первый повар-робот — в сети ресторанов "Много лосося" можно отведать приготовленное им поке. Это популярное блюдо из рыбы, овощей и риса родом с Гавайев. Сложенные в тарелку ингредиенты не нужно смешивать между собой, и робот легко справляется с приготовлением. К тому же он делает это очень быстро — всего за 1-2 минуты робот готовит один из пяти вариантов поке. Все ингредиенты заранее загружены в холодильник-матрицу рядом с роботом.

— Мощный и практичный — 2020 год уже смело можно назвать одним из самых удачных для производителей ноутбуков. Рынок, который еще совсем недавно падал, показывает стремительный рост. Поэтому производители активно соревнуются за место под солнцем.

— Кто понравится роботу — Системы автоматизированного управления персоналом, которые активно внедряются в российских компаниях, научились производить поиск и отбор кандидатов и даже проводить с ними интервью. Общение происходит удаленно, в видеоформате, что особенно важно в условиях пандемии.

— Беспилотник едет на тест — Беспилотные автомобили "Яндекса" теперь тестируются не только в Иннополисе и Тель-Авиве, но и в американском городе Энн-Арбор (штат Мичиган). Законодательство этого штата позволяет беспилотникам передвигаться самостоятельно без контроля со стороны человека.

— Стены, крепкие умом — В России до сих пор многие торговые и офисные центры управляются по старинке — звонками по телефону. Между тем за водоснабжением, электроэнергией, вентиляцией, температурой, влажностью, а также охраной, уборщицами и другим персоналом сегодня могут следить специальные программы — CAFM-системы (Computer Aided Facility Management). Они входят в международный стандарт управления недвижимостью.

— Уроки пандемии — уроки культуры — Одни страны успешнее, чем другие, справляются с пандемией, потому что лучше контролируют эпидемиологическую обстановку, эффективней ведут профилактику, предусмотрительней запасаются медикаментами, быстрей строят стационары. Но эти меры ничего в борьбе с коронавирусом не объясняют, потому что сами нуждаются в объяснении. Какую роль, например, в преодолении пандемии играют культурные особенности той или иной страны? Обсудим тему с заведующим лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуардом Понариным.

— Бросить на ветер — Историческим может стать для Европы 2050 год. Она намерена полностью "позеленеть". Отказаться от нефти, газа и угля. Перейти на электроэнергию, которую будут получать от Солнца, ветра и биомассы. "Цель Евросоюза — к 2050 году стать климатически нейтральным. К этому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители", — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

— Инженер дороже денег — Высшие учебные заведения и научные организации смогут по конкурсу выиграть гранты на создание инжиниринговых центров. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Хотя такие центры создаются в России уже более 5 лет, но только с принятием нацпроекта "Наука" их формирование должно серьезно активизироваться.

— Грязь в меню — Как остановить загрязнение водоемов? Оживить "мертвые" реки? Проблема, над которой бьются во всем мире. Скажем, в России только 11 процентов сточных вод очищают до установленных нормативов, более 72 процентов сбрасывают плохо очищенными, а 17 процентов вообще без очистки. Остановить этот поток "грязи" задача очень непростая.

— Спасет грибок — Как лететь на Марс, если не решен один из главных вопросов — защита от космической радиации? Не брать же свинцовые блоки на борт корабля, где каждый килограмм на вес золота. И тем не менее энтузиасты марсианской миссии строят планы, считая, что за 10-15 лет ученые найдут решение. Действительно, сегодня уже изучаются несколько вариантов защиты. Один из них американские ученые нашли в районе аварийного чернобыльского реактора.

— Зуб выходит из печати — Импланты из биокерамики в стоматологии и ортопедии применяют давно. Но ее изготовление стоит дорого. Дело в том, что для спекания биокерамики в печи требуются высокие температуры — от 1600 до 1800 градусов. Кроме того, этот процесс длится около 15 часов. Столь высокую температуру получают в специальной вакуумной печи. Сегодня медицинскую биокерамику производят только в Новосибирске, причем в ограниченном количестве.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Удар ниже офиса: Минтруд назвал сферы с наивысшим риском увольнений — Больше всего граждан под риском увольнения трудятся в сфере торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, сфере услуг и транспортной отрасли. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Минтруда.

— Оставили без каникул: россияне массово жалуются на нарушения банков — Россияне массово жалуются на нарушения со стороны банков при предоставлении кредитных каникул, введенных президентом из-за коронакризиса, сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Основные проблемы — ложное информирование граждан об условиях льготного периода, требование не предусмотренных законом документов, необоснованный отказ, превышение сроков рассмотрения заявок или их полное игнорирование.

— "Фортуна" отвернулась: эксперты назвали три сценария строительства СП-2 — Один из европейских партнеров проекта строительства газопровода "Северный поток–2" (СП-2) немецкая Uniper, допустил, что из-за ожидаемых американских санкций строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено. Но опрошенные "Известиями" эксперты назвали три возможных сценария развития ситуации. Наиболее оптимистичный предполагает, что укладка газопровода может быть закончена за два месяца, а еще два займут технические работы.

— Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта — Правительство обсуждает снижение комиссии за эквайринг для малых и средних компаний — уже после 30 сентября ее могут зафиксировать на уровне, не превышающем 1%. Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину.

— Брешным делом: 84% российских компаний имеют IT-уязвимости — Большинство российских компаний пренебрегают основными средствами защиты своих информационных систем. 84% организаций имеют уязвимости, используя которые хакеры могут получить доступ к важнейшим данным, рассказали "Известиям" в Positive Technologies.

— Августовский push: авиакеросин подскочил в цене к концу лета — Цены на авиакеросин в российских аэропортах резко выросли с 11 августа, после возобновления международных рейсов на турецкие курорты. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) уже попросила Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС провести проверку обоснованности подорожания топлива. В ассоциации предупреждают, что такая ситуация может привести к росту стоимости билетов.

— Рубль ушел в отпуск: почему российская валюта продолжает дешеветь — Рубль в начале августа вновь лихорадит. Курс доллара на этой неделе вновь пробил отметку в 74 рубля, второй раз за менее чем две недели. Во вторник российская валюта частично отыграла свои позиции, поднявшись до уровня 72,7 рубля, однако по-прежнему остается очень дешевой. По сравнению с показателями начала лета рубль потерял почти 10% стоимости.

— Игра на камеру: почему на Украине распродают тюрьмы — На Украине началась распродажа тюрем. Первым на торги выставили Ирпенский исправительный центр в Киевской области, готовят к приватизации колонию в центре Одессы. По словам министра юстиции Дениса Малюська, всего с молотка уйдет более 100 объектов госсобственности. "Известия" разбирались в том, как изменится жизнь украинских заключенных.

— "Запомни главное — не останавливайся" — На третий день протестов по всей Белоруссии их накал практически не снизился. 11 августа правоохранители продолжали задерживать митингующих, за день до этого стражи порядка применили против толпы светошумовые гранаты и резиновые пули. В ответ недовольные победой Александра Лукашенко на президентских выборах использовали "коктейли Молотова". Та ночь закончилась гибелью одного из протестантов, а единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская срочно покинула страну.

— Высокодоставленный визит: зачем глава МИД ФРГ приехал в Россию — Проект "Северный поток – 2" (СП-2) будет завершен в ближайшее время. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с его германским коллегой Хайко Маасом в Москве. Шеф российской дипломатии подчеркнул: Россия ценит "принципиальную позицию Берлина" по этому проекту. Строительство СП-2 — одна из тех немногих тем, по которой позиции двух стран полностью совпадают.

— Расположение звезд: в Росгвардии появится 24 новых генерала — В Росгвардии грядут кадровые изменения. Ведомство намерено повысить статус своих представителей в регионах. По плану реформы, с некоторыми деталями которой ознакомились "Известия", в 20 субъектах с населением более миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии станет генеральской. Сегодня их занимают полковники.