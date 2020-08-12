МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Компания "Лаборатория Касперского" разработала "умную" систему, которая на основе самостоятельного анализа определяет фишинг и спам в почтовом ящике, сообщил РИА Новости руководитель отдела развития антиспам-технологий компании, один из разработчиков системы Дмитрий Голубев.

Фишинг — способ кражи конфиденциальной информации (паролей, данных кредитных карт, информации из соцсетей) через массовую рассылку электронных писем (спам), а также именных сообщений якобы от финансовых и госучреждений, соцсетей или через фальшивые сайты. Зачастую злоумышленники имитируют официальный сайт известного бренда с использованием аналогичного домена или URL-адреса.

Система, разработанная в "Лаборатории Касперского", анализирует различные признаки фишинга и спама из обезличенной клиентской статистики. На основе этих данных она формирует кластеры, например, на основании анализа последовательности расположения полей в заголовках писем.

"При обнаружении потенциального спам-сообщения технология сравнивает его структуру с типовыми образцами из кластера. Таким образом увеличивается уровень проактивного обнаружения спама с "более широким" охватом. Технология сокращает потери пропускной способности сетей и почтовых серверов, а также избавляет пользователей от необходимости тратить время на самостоятельную фильтрацию почтового трафика и создание собственных защитных списков", — пояснил Голубев.

Патент на разработку "Системы и способа формирования эвристических правил для выявления писем, содержащих спам" был выдан в январе 2020 года. Позднее он вошел в список Роспатента "100 лучших изобретений России за 2019 год и первое полугодие 2020 года".

"Данная технология не специализируется на обнаружении фишинговых сообщений. Однако она позволяет использовать для анализа дополнительную метаинформацию по фишинг-рассылке и, как следствие, создать более проактивную эвристику, поэтому способна выявлять некоторые из них", — добавил Голубев.