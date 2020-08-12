МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Указ президента США Дональда Трампа "О борьбе с угрозой TikTok " может ограничить размещение приложения в американских магазинах App Store и Google Play, а также сделает рекламу в этом сервисе незаконной, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ Белого дома, попавший в его распоряжение.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", в которых отвел 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с компанией-владельцем приложения ByteDance и сделок, касающихся этого мобильного приложения из КНР.

"В запрещенные сделки могут входить, например, соглашения, которые делают TikTok доступным в магазинах приложений,… покупка рекламы в TikTok и принятие условий пользовательского соглашения о скачивании приложения TikTok на устройство пользователя", — цитирует агентство текст документа.

Сообщается, что источник в Белом доме подтвердил подлинность документа. Представители сервиса, а также представители компаний Apple и Alphabet отказались от комментариев.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.