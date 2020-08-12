МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор с начала 2020 года зарегистрировал 292 дезинфицирующих средства, в том числе 112 кожных антисептиков, сообщается на сайте ведомства.

Количество заявок от предпринимателей на регистрацию дезинфицирующих средств, включая кожные антисептики, увеличилось в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что с целью оценки их эффективности и безопасности все зарегистрированные средства прошли комплекс исследований: химико-аналитические исследования, микробиологические испытания, изучение токсичности и опасности.

"С начала 2020 года Роспотребнадзором зарегистрировано 292 дезинфицирующих средства, из них 112 кожных антисептиков. Всего с 2010 года Роспотребнадзором зарегистрировано 4308 дезинфекционных средств, из них 2434 дезинфицирующих средства, включая 499 кожных антисептиков", — говорится в сообщении.