ВЕЛЛИНГТОН, 12 августа. (Dow Jones). Резервный банк Новой Зеландии заявил, что усиливает меры денежно-кредитного стимулирования, направленные на устранение экономического ущерба, вызванного пандемией.

Центральный банк в среду увеличил лимит своей крупномасштабной программы приобретения активов до 100 млрд новозеландских долларов (65,77 млрд долларов США) с 60 млрд новозеландских долларов ранее.

РБНЗ также оставил свою официальную процентную ставку без изменений, на уровне 0,25%, как и ожидалось. В марте центробанк заявил, что ключевая ставка останется на этом уровне до 1-го квартала следующего года.

— Автор Stephen Wright, stephen.wright@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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