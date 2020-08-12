МОСКВА, 12 авг /ПРАЙМ/. Около 300 социально ориентированных некоммерческих организаций зарегистрировались на сайте "Москва — добрый город" для участия в отборе на предоставление помещений от правительства Москвы, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы получили заявки от большого количества организаций, готовых ежедневно помогать самым разным жителям Москвы. В течение недели комиссия по отбору проведет оценку заявок на соответствие условиям отбора, корректное заполнение всех пунктов и проанализирует информацию о самой организации", – отметила Ракова, уточнив, что результаты оценки будут размещены на сайте "Москва — добрый город" 18 августа.

Заммэра отметила, что 149 организаций успели собрать полный пакет документов и стать участниками конкурсного отбора. По ее словам, до конца года 50 самых эффективных НКО получат возможность переехать в пространства, полностью готовые для оказания различных услуг.

Уточняется, что помещения предоставляются НКО на три года в безвозмездное пользование.

"Это стало возможным благодаря масштабной трансформации столичной службы занятости. Так, порядка 11 000 квадратных метров удалось освободить, переведя сотрудников центров занятости в офисы сети центров госуслуг "Мои документы", — отметила заммэра.

Она заверила, что к концу октября 20 помещений будут готовы к передаче победителям отбора, остальные 30 будут переданы к концу этого года.