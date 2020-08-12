МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года, по предварительной оценке, снизился в годовом выражении на 21,7%, а в квартальном — на 20,4%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики полагали, что показатель снизился на 22,4% в годовом выражении и на 20,5% — в квартальном.

В первом квартале 2020 года снижение ВВП Великобритании составляло 1,7% в годовом выражении и 2,2% — в квартальном. Таким образом, экономика королевства вошла в рецессию, показав снижение два квартала подряд.

Спад в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, во втором квартале 2020 года составил 19,9% в квартальном выражении после снижения на 2,3% в первом. Строительный сектор снизился на 35% после снижения на 1,7% кварталом ранее.

Объем промышленного производства в Великобритании в июне вырос на 9,3% к предыдущему месяцу, а в годовом выражении — упал на 12,5%. Аналитики полагали, что показатель снизился на 12,8% в годовом выражении и вырос в месячном на 9,2%.