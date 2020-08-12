МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 5 102, превысив 900 тыс (902 701), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 5 102 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1404 (27,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.



Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрирован 902 701 случай заболевания. Темп прироста 0,6%.

Наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом в Москве — 689, Свердловской области — 167, Санкт-Петербурге — 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



"Распределение по субъектам: 1. Москва 689,2. Свердловская область 167,3. Санкт-Петербург 161", — говорится в сообщении.

За сутки прироста COVID-19 нет в Чукотском автономном округе.

Выписаны после болезни 7 123 человека после COVID-19, за все время — 710 298.

За сутки в России умерли 129 человек с COVID-19, за все время — 15 260.