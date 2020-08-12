БРЮССЕЛЬ, 12 авг — ПРАЙМ. Решение о лишении Камбоджи льгот в торговле с Евросоюзом вступило в силу в среду, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"12 августа Камбоджа лишилась беспошлинного доступа на рынок ЕС в результате серьезных и систематических проблем в области прав человека", — говорится в сообщении ЕК.

При этом Евросоюз заявил о готовности пересмотреть это решение и вернуть беспошлинный доступ на европейский рынок в полной мере, если в Брюсселе констатируют "значительное улучшение ситуации в области прав человека и трудовых прав" в Камбодже.

Ранее сообщалось, что изменения должны вступить в силу с 12 августа, если не последует возражения от Европарламента и Совета ЕС.

В частности, отменяются льготные тарифы на импорт из Камбоджи некоторых видов одежды и обуви, предметов для путешествий, а также сахара. Это составляет порядка 20% от общего экспорта Камбоджи в страны ЕС.

В ЕК подвергли критике действия камбоджийский властей в отношении оппозиционных партий и независимых профсоюзов. В Евросоюзе призвали Камбоджу "открыть политическое пространство в стране, создать необходимые условия для восстановления оппозиции, начать демократический процесс национального примирения".

При этом в ЕК признали некоторый прогресс в Камбодже в том, что касается трудового и земельного законодательства.

Согласно данным Еврокомиссии, торговый оборот между ЕС и Камбоджей в 2019 году достиг 5,6 миллиардов евро.