НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг — ПРАЙМ, Елена Жаркова. Мастера нижегородской фабрики "Хохломская роспись" с радостью откликнулись на идею росписи ракет хохломой и готовы к ее воплощению, размеры их не пугают, похожий опыт имеется, заявил РИА Новости генеральный директор компании Алексей Усанов.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в понедельник заявил о том, что космические ракеты-носители и корабли могут украсить хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла.

"Мы очень положительно к этому отнеслись и даже подготовили письмо в "Роскосомос" Рогозину с благодарностью, что он обратил на нас внимание и предложил эту хорошую идею. Мы обеими руками "за", готовы ее воплотить, помочь "Роскосмосу" разработать макеты, и чтобы наши художники приняли в этом участие", — заявил агентству Усанов.

Он подчеркнул, что у мастеров фабрики имеется похожий опыт – несколько лет назад они разрабатывали макеты украшения самолетов для "Аэрофлота" и British Airways. Как сообщается на сайте городской администрации, английская авиакомпания, отмечавшая в 2003 году 40-летие начала полетов в Россию, заказала фабрике художественную роспись хвостов нескольких своих самолетов в русском стиле.

"Если надо будет расписать настоящую ракету, мы и ее распишем. У нас в Семенове (город в Нижегородской области, где находится фабрика "Хохломская роспись" – ред.) сейчас стоят три большие бетонные матрешки, мы их вручную расписывали. Конечно, матрешки не такие большие, как ракета – самая крупная около 4 метров высотой. Но нас размеры не пугают", — сказал гендиректор АО "Хохломская роспись".

Он отметил, что ручная роспись ракеты будет стоить очень дорого, но сейчас применяются другие технологии, которые значительно удешевляют и ускоряют процесс: художники фабрики разработают рисунок, а дизайнеры переведут его в векторное изображение, которое легко может быть перенесено на любой предмет.

По словам гендиректора фабрики, мастера готовы приложить свое мастерство к росписи не только ракет, но и других "космических" предметов.

"Мы каски расписываем для служб МЧС, строителей. А тут мы могли бы, например, скафандр расписать или шлем космонавта", — заявил Усанов.

Он рассказал, что на фабрике очень вдохновились идеей "космической хохломы".

"Мы можем изготавливать и сувенирную продукцию – небольшие деревянные ракеты с ручной росписью… Можем и матрешек в виде космонавтов сделать… Могли бы разработать и макет нашего рисунка для размещения на тюбиках с едой для космонавтов", — сказал Усанов.