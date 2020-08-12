МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. США полностью контролируют систему управления доменными именами, так быть не должно, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Напомню то, что и так все отлично знают. Соединенные Штаты Америки полностью контролируют систему управления доменными именами, определения IP-адресов. Так сложилось. Но на самом деле, если говорить прямо и просто, так быть не должно", — сказал он на совещании.

Медведев заявил о необходимости актуализации проекта концепции безопасного интернета, чтобы придать импульс обсуждению вопросов обеспечения суверенного права государств на управление интернетом в национальном информационном пространстве.

"Тем не менее, учитывая остроту проблемы и последние события… следует актуализировать и сам проект концепции, который был разработан нашей страной, и, конечно, по-хорошему спланировать ее обсуждение на международных площадках в самых разных форматах. Нужно придать новый импульс для того, чтобы обеспечить суверенное права государства на управление интернетом в национальном информационном пространстве, в нашем национальном сегменте", — сказал он на совещании о создании режима равных прав в управлении интернетом.