МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Белоруссии ожидает годовую инфляцию до конца 2020 года в пределах 5-5,3%, передает госагентство Белта со ссылкой на председателя правления Нацбанка Павла Каллаура.

"Ожидается, что в оставшиеся до конца года месяцы годовая инфляция будет находиться в пределах 5-5,3%. В дальнейшем поддержанию ценовой стабильности будет способствовать совокупность продолжительных дезинфляционных факторов, действие которых уже проявляется в настоящее время", — сказал Каллаур по итогам заседания правления Нацбанка по кредитно-денежной политике.

Он отметил, что в целом внешние условия "будут оказывать сдерживающее влияние на цены импортируемых в Беларусь товаров". По оценке главы Нацбанка, медленное восстановление внешнего спроса будет сдерживать рост деловой активности.

"Бюджетные меры продолжат оказывать поддержку белорусской экономике. Это будет способствовать преодолению предприятиями и населением последствий пандемии, постепенному восстановлению совокупного спроса. Ожидается, что в наибольшей степени стимулирующий эффект от мер бюджетной политики проявится в 2020 году", — сообщил Каллаур.

По его словам, в дальнейшем по мере возобновления экономического роста прогнозируется постепенное снижение объемов бюджетного стимулирования. В результате дефицит бюджета страны постепенно начнет сокращаться после его высокого уровня в 2020 году.

"В условиях восстановления экономической активности прогнозируется улучшение сальдо платежного баланса. Ожидается чистое предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, что будет способствовать поддержанию золотовалютных резервов. Курс национальной валюты сохранится вблизи равновесия", — добавил председатель правления Нацбанка. Комплексная оценка динамики развития экономики показывает, что внутренние факторы будут носить в среднесрочном периоде дезинфляционный характер.