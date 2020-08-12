МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Большинство малых и средних предприятий (МСП) в России оптимистичны относительно будущего их бизнеса: в июне доля таких компаний составила 81% против 76% месяцем ранее, говорится в совместном исследовании Facebook, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития.

Исследование основано на данных собеседования 25 тысяч представителей малого и среднего бизнеса из более чем 50 стран мира, включая Россию.

"81% малых и средних предприятий в России заявили в июне 2020 года, что оптимистично настроены по поводу будущего своего бизнеса. Это на 5% выше, чем месяцем ранее. По сравнению с маем 2020 года в июне свою деятельность стало вести на 15% больше российских малых и средних предприятий и на 24% больше бизнесов, которые возглавляют женщины-предприниматели", — говорится в документе.

В то же время 23% респондентов сообщили в июне, что были вынуждены сократить свой штат из-за пандемии, свидетельствуют данные исследования. Месяцем ранее об этом сообщали 16% опрошенных.

Доля МСП, которые фиксировали низкие продажи за последние 30 дней, сократилась: в июне доля таких компаний составила 39% против 59% в мае этого года. "Также меньше действующих МСП продолжили считать, что недостаток денежных средств будет представлять проблему в ближайшие месяцы (18% по сравнению с 31% в прошлом месяце). Финансовую поддержку в июне получали 32% опрошенных компаний малого и среднего бизнеса в России. Это на 19% больше, чем в мае", — отмечают авторы исследования.

"С послаблением режима самоизоляции в России на 9% уменьшилось количество малых и средних бизнесов, которые получили как минимум 25% продаж через цифровые каналы, что свидетельствует о постепенном возврате к офлайн-продажам с открытием физических магазинов. Количество таких компаний составило 56%", — подсчитали аналитики.