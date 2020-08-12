ООН, 12 авг — ПРАЙМ. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил об угрозе дестабилизации мирового экономического порядка, с которой может столкнуться мир из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Генсек отметил, что видит три основных угрозы, в их числе дестабилизация мирового экономического порядка.

"Меня особенно беспокоят последствия повышенной социально-экономической уязвимости, вызванной беспрецедентным глобальным экономическим кризисом. Без согласованных действий неравенство, глобальная бедность и потенциал нестабильности и насилия могут расти годами", — сказал Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН.

Еще одной угрозой, по его мнению, является подрыв общественного доверия. По словам генсека, пандемии могут подрывать веру в правительства и государственные учреждения. "Впечатление, что власти не справляются с кризисом, не являются прозрачными,… может привести к разочарованию общества в правительстве и его институтах", — указал он.

Кроме того, по мнению Гутерреша, пандемия обнажила угрозу ослабления социальной ткани общества, что проявляется, в частности, "в сокращении гражданского пространства и закрытии путей для демократического процесса и законного выражения недовольства". "Мы видели мирные протесты, но в ряде стран COVID-19 служил оправданием жестких репрессий", — указал генсек.